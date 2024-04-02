Фасолевый салат с болгарским перцем и сельдереем: изюминку ему придаёт козий сыр

Салат из фасоли, козьего сыра и овощей: вкусный и сытный, хоть и готовится без майонеза

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Рецепт салата из фасоли, козьего сыра и овощей — это вкусное сочетание ингредиентов, которое понравится большинству! И хотя в этом салате от RussianFood.com нет мяса, он получается довольно сытным.

Фото: commons.wikimedia.org by Cajsa Lilliehook is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Чтобы приготовить этот салат, вам понадобятся следующие продукты:

— 350 г консервированной фасоли,

— 0,25 стакана рубленого сельдерея,

— 0,25 стакана рубленого болгарского перца,

— половина лука репчатого, рубленого,

— 3 столовые ложки мягкого козьего сыра, раскрошенного,

— 2 столовые ложки оливкового масла,

— 2 столовые ложки лимонного сока,

— 0,25 чайной ложки соли,

— 0,25 чайной ложки молотого чёрного перца,

— 2 столовые ложки рубленой свежей петрушки,

— 2 чайные ложки рубленого свежего розмарина.

Приготовление салата:

В большой миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, соль и молотый чёрный перец. Хорошо перемешайте, чтобы получился соус. Добавьте в миску фасоль, сельдерей, лук, болгарский перец, петрушку и розмарин. Тщательно перемешайте, чтобы овощи и фасоль равномерно покрылись соусом. Посыпьте салат раскрошенным козьим сыром. Теперь ваш салат готов к подаче.

Вы можете подавать этот салат в качестве самостоятельного блюда или в сочетании с другими закусками. Он отлично подойдет для весенних и летних пикников или в качестве освежающей закуски на обед. Приятного аппетита!