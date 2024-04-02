Фасолевый салат с болгарским перцем и сельдереем: изюминку ему придаёт козий сыр

Рецепт салата из фасоли, козьего сыра и овощей — это вкусное сочетание ингредиентов, которое понравится большинству! И хотя в этом салате от RussianFood.com нет мяса, он получается довольно сытным.
Чтобы приготовить этот салат, вам понадобятся следующие продукты:
— 350 г консервированной фасоли,
— 0,25 стакана рубленого сельдерея,
— 0,25 стакана рубленого болгарского перца,
— половина лука репчатого, рубленого,
— 3 столовые ложки мягкого козьего сыра, раскрошенного,
— 2 столовые ложки оливкового масла,
— 2 столовые ложки лимонного сока,
— 0,25 чайной ложки соли,
— 0,25 чайной ложки молотого чёрного перца,
— 2 столовые ложки рубленой свежей петрушки,
— 2 чайные ложки рубленого свежего розмарина.
Приготовление салата:
Вы можете подавать этот салат в качестве самостоятельного блюда или в сочетании с другими закусками. Он отлично подойдет для весенних и летних пикников или в качестве освежающей закуски на обед. Приятного аппетита!
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