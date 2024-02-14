Хрустящий салат из свежих овощей и зелени: очень лёгкий, отлично подойдёт к мясу

Лёгкий овощной салат к любому блюду: без майонеза, с пикантной заправкой

2:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам рецепт лёгкого овощного салата с пикантной заправкой, который идеально дополнит любое основное блюдо.

Фото: commons.wikimedia.org by LouiseTynan95 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В данном рецепте от сайта "1000.menu" мы используем свежие овощи и зелень, а также приправы, чтобы создать более интересную и вкусную комбинацию, избегая добавления майонеза.

Для приготовления вам понадобятся следующие продукты:

300 г свежей стручковой фасоли,

150 г листьев салата (можно взять рукколу или ростки гороха),

150 г помидоров черри,

40 г фундука,

70 г оливок,

1 огурец,

10 г петрушки,

1 красная луковица.

Для заправки понадобятся:

2 зубчика чеснока,

30 г базилика,

2 ст. л. бальзамического уксуса,

4 ст. л. оливкового масла,

2 ч. л. дижонской горчицы,

2 ч. л. мёда,

перец и соль — по вкусу.

Приготовление

Вначале приготовьте заправку: в небольшой миске смешайте измельчённый базилик, мелко порубленный чеснок, оливковое масло, бальзамический уксус, мёд, горчицу, перец и соль. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты соединились. Затем подготовьте овощи: отварите стручковую фасоль в подсоленной воде до готовности. Затем положите ее в ледяную воду, чтобы сохранить красивый зеленый цвет и хрустящую текстуру. Нарежьте черри помидоры пополам или обычные помидоры на дольки. Огурцы и красный лук нарежьте кубиками, а петрушку мелко порубите. В большой миске смешайте фасоль, салатные листья, помидоры, огурцы, красный лук и петрушку. Залейте салат приготовленной заправкой и хорошо перемешайте, чтобы овощи были равномерно покрыты соусом. Посыпьте блюдо рубленым фундуком для добавления текстуры и аромата.

Ваш овощной салат готов к подаче! Благодаря свежим овощам и интересной заправке он придаст вашему столу новизну и оригинальность. Приятного аппетита!