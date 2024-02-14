Хрустящий салат из свежих овощей и зелени: очень лёгкий, отлично подойдёт к мясу

Предлагаем вам рецепт лёгкого овощного салата с пикантной заправкой, который идеально дополнит любое основное блюдо.
Фото: commons.wikimedia.org by LouiseTynan95 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
В данном рецепте от сайта "1000.menu" мы используем свежие овощи и зелень, а также приправы, чтобы создать более интересную и вкусную комбинацию, избегая добавления майонеза.
Для приготовления вам понадобятся следующие продукты:
300 г свежей стручковой фасоли,
150 г листьев салата (можно взять рукколу или ростки гороха),
150 г помидоров черри,
40 г фундука,
70 г оливок,
1 огурец,
10 г петрушки,
1 красная луковица.
Для заправки понадобятся:
2 зубчика чеснока,
30 г базилика,
2 ст. л. бальзамического уксуса,
4 ст. л. оливкового масла,
2 ч. л. дижонской горчицы,
2 ч. л. мёда,
перец и соль — по вкусу.
Приготовление
Вначале приготовьте заправку: в небольшой миске смешайте измельчённый базилик, мелко порубленный чеснок, оливковое масло, бальзамический уксус, мёд, горчицу, перец и соль. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты соединились.
Затем подготовьте овощи: отварите стручковую фасоль в подсоленной воде до готовности. Затем положите ее в ледяную воду, чтобы сохранить красивый зеленый цвет и хрустящую текстуру. Нарежьте черри помидоры пополам или обычные помидоры на дольки. Огурцы и красный лук нарежьте кубиками, а петрушку мелко порубите.
В большой миске смешайте фасоль, салатные листья, помидоры, огурцы, красный лук и петрушку. Залейте салат приготовленной заправкой и хорошо перемешайте, чтобы овощи были равномерно покрыты соусом.
Посыпьте блюдо рубленым фундуком для добавления текстуры и аромата.
Ваш овощной салат готов к подаче! Благодаря свежим овощам и интересной заправке он придаст вашему столу новизну и оригинальность. Приятного аппетита!
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