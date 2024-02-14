Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бухалово останется на карте РФ, Госдума аннулировала законопроект о переименовании
Врач Гадзиян назвал продукты, которые являются двумя источниками рака в еде
Москва приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет
AP: колумбийские наёмники массово сбежали с позиций ВСУ
Американские учёные впервые нашли воду на астероидах
Российские войска с боями подошли вплотную к Часов Яру
Упражнения для плоского живота
Почему даже за зимние шины зимой можно получить штраф?
Сырский заявил о полной остановке "контрнаступления" ВСУ
Хрустящий салат из свежих овощей и зелени: очень лёгкий, отлично подойдёт к мясу

Лёгкий овощной салат к любому блюду: без майонеза, с пикантной заправкой

2:08
Еда

Предлагаем вам рецепт лёгкого овощного салата с пикантной заправкой, который идеально дополнит любое основное блюдо.

Лёгкий овощной салат к любому блюду: без майонеза, с пикантной заправкой
Фото: commons.wikimedia.org by LouiseTynan95 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В данном рецепте от сайта "1000.menu" мы используем свежие овощи и зелень, а также приправы, чтобы создать более интересную и вкусную комбинацию, избегая добавления майонеза.

Для приготовления вам понадобятся следующие продукты:

  • 300 г свежей стручковой фасоли,
  • 150 г листьев салата (можно взять рукколу или ростки гороха),
  • 150 г помидоров черри,
  • 40 г фундука,
  • 70 г оливок,
  • 1 огурец,
  • 10 г петрушки,
  • 1 красная луковица.

Для заправки понадобятся:

  • 2 зубчика чеснока,
  • 30 г базилика,
  • 2 ст. л. бальзамического уксуса,
  • 4 ст. л. оливкового масла,
  • 2 ч. л. дижонской горчицы,
  • 2 ч. л. мёда,
  • перец и соль — по вкусу.

Приготовление

  1. Вначале приготовьте заправку: в небольшой миске смешайте измельчённый базилик, мелко порубленный чеснок, оливковое масло, бальзамический уксус, мёд, горчицу, перец и соль. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты соединились.
  2. Затем подготовьте овощи: отварите стручковую фасоль в подсоленной воде до готовности. Затем положите ее в ледяную воду, чтобы сохранить красивый зеленый цвет и хрустящую текстуру. Нарежьте черри помидоры пополам или обычные помидоры на дольки. Огурцы и красный лук нарежьте кубиками, а петрушку мелко порубите.
  3. В большой миске смешайте фасоль, салатные листья, помидоры, огурцы, красный лук и петрушку. Залейте салат приготовленной заправкой и хорошо перемешайте, чтобы овощи были равномерно покрыты соусом.
  4. Посыпьте блюдо рубленым фундуком для добавления текстуры и аромата.

Ваш овощной салат готов к подаче! Благодаря свежим овощам и интересной заправке он придаст вашему столу новизну и оригинальность. Приятного аппетита!

ШИКАРНЫЙ и невероятно ВКУСНЫЙ салат с фасолью и помидором! Летний РЕЦЕПТ салата!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
В Китае рассказали, какой сюрприз с золотом может преподнести Россия

По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.

NetEase: ход России с золотом может стать сюрпризом
Археолог обнаружил в Антарктиде оттаивающий древний город
Тайны под льдом: обнаружение древнего поселения в Антарктиде вызывает волнение научного мира
Расшифровка внешности: как черты лица связаны с IQ и умственными способностями
Когда нужно менять антифриз и от чего зависят эти сроки
Под Авдеевкой в Селидово большие потери ВСУ, уничтожен вертолёт Ми-24 ВВСУ Дмитрий Плотников Гастроэнтеролог Кашух предупредила, о каких проблемах со здоровьем сигнализирует тяга к солёному Ирина Гусакова Украина не получит от Франции Mirage 2000D. Макрон отказался приехать в Киев Любовь Степушова
Это изобретение российских учёных позволит превращать окна в солнечные панели
Голубика: какой грунт нужен и как за ней ухаживать
Эти продукты накачивают клеем: приятного аппетита, потребители
Эти продукты накачивают клеем: приятного аппетита, потребители
Последние материалы
Американские учёные впервые нашли воду на астероидах
Российские войска с боями подошли вплотную к Часов Яру
Упражнения для плоского живота
Почему даже за зимние шины зимой можно получить штраф?
Сырский заявил о полной остановке "контрнаступления" ВСУ
Эксперты предложили соду с углем для улучшения атмосферы в доме
Игорь Додон: только Россия поможет решить проблемы Молдавии
Лёгкий овощной салат к любому блюду: без майонеза, с пикантной заправкой
Отель Altai Palace: ведущий курорт Алтайского края по версии тревел-блогеров
В Чувашии появится туристическая база для семейного отдыха
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников