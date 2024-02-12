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Салат "Нежность": всего три ингредиента, а получается очень интересно!

Салат "Нежность": яичные блинчики делают его очень необычным

1:34
Еда

Предлагаем вам рецепт необычного салата под названием "Нежность", которому яичные блинчики добавляют интересный вкус и текстуру.

Салат "Нежность": яичные блинчики делают его очень необычным
Фото: flickr.com by Emily Cavalier is licensed under CC BY 2.0.

Для приготовления этого салата по рецепту сайта "SAY7.INFO" вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 500 г куриного филе,

— 7 яиц,

— 200 г лука,

— Соль,

— Майонез,

— Растительное масло для жарки.

Приготовление:

  1. Начните с отваривания куриного филе до готовности. Это может занять около 20 минут после закипания.
  2. Оставьте филе остыть и нарежьте его на мелкие кусочки.
  3. Мелко нарежьте лук и залейте его кипятком. Оставьте на 10 минут, а затем слейте воду и промойте лук холодной водой, чтобы убрать горечь.
  4. Отдельно взбейте каждое яйцо и добавьте немного соли.
  5. Вылейте по одной порции яичной смеси на разогретую, смазанную растительным маслом сковороду. Жарьте блинчики с обеих сторон, пока они не станут золотистыми.
  6. Оставьте блинчики остыть и нарежьте их тонкой соломкой.
  7. В большой миске или салатнице смешайте нарезанное филе, лук и блинчики. Посолите по вкусу.
  8. Заправьте салат майонезом и аккуратно перемешайте все ингредиенты, чтобы они равномерно пропитались соусом.

Вот и всё! Ваш салат "Нежность" готов к подаче. Этот салат сочетает в себе ароматное куриное филе, нежные яичные блинчики и сочный лук, создавая идеальный баланс вкусов и текстур. Наслаждайтесь этим нежным и вкусным блюдом!

Вкуснейший салат с яичными блинчиками и курицей (Все спрашивают рецепт!)
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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