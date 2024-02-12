Салат "Нежность": всего три ингредиента, а получается очень интересно!

Салат "Нежность": яичные блинчики делают его очень необычным

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам рецепт необычного салата под названием "Нежность", которому яичные блинчики добавляют интересный вкус и текстуру.

Фото: flickr.com by Emily Cavalier is licensed under CC BY 2.0.

Для приготовления этого салата по рецепту сайта "SAY7.INFO" вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 500 г куриного филе,

— 7 яиц,

— 200 г лука,

— Соль,

— Майонез,

— Растительное масло для жарки.

Приготовление:

Начните с отваривания куриного филе до готовности. Это может занять около 20 минут после закипания. Оставьте филе остыть и нарежьте его на мелкие кусочки. Мелко нарежьте лук и залейте его кипятком. Оставьте на 10 минут, а затем слейте воду и промойте лук холодной водой, чтобы убрать горечь. Отдельно взбейте каждое яйцо и добавьте немного соли. Вылейте по одной порции яичной смеси на разогретую, смазанную растительным маслом сковороду. Жарьте блинчики с обеих сторон, пока они не станут золотистыми. Оставьте блинчики остыть и нарежьте их тонкой соломкой. В большой миске или салатнице смешайте нарезанное филе, лук и блинчики. Посолите по вкусу. Заправьте салат майонезом и аккуратно перемешайте все ингредиенты, чтобы они равномерно пропитались соусом.

Вот и всё! Ваш салат "Нежность" готов к подаче. Этот салат сочетает в себе ароматное куриное филе, нежные яичные блинчики и сочный лук, создавая идеальный баланс вкусов и текстур. Наслаждайтесь этим нежным и вкусным блюдом!