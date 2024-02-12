Салат "Нежность": всего три ингредиента, а получается очень интересно!

Предлагаем вам рецепт необычного салата под названием "Нежность", которому яичные блинчики добавляют интересный вкус и текстуру.
Фото: flickr.com by Emily Cavalier is licensed under CC BY 2.0.
Для приготовления этого салата по рецепту сайта "SAY7.INFO" вам понадобятся следующие ингредиенты:
— 500 г куриного филе,
— 7 яиц,
— 200 г лука,
— Соль,
— Майонез,
— Растительное масло для жарки.
Приготовление:
Начните с отваривания куриного филе до готовности. Это может занять около 20 минут после закипания.
Оставьте филе остыть и нарежьте его на мелкие кусочки.
Мелко нарежьте лук и залейте его кипятком. Оставьте на 10 минут, а затем слейте воду и промойте лук холодной водой, чтобы убрать горечь.
Отдельно взбейте каждое яйцо и добавьте немного соли.
Вылейте по одной порции яичной смеси на разогретую, смазанную растительным маслом сковороду. Жарьте блинчики с обеих сторон, пока они не станут золотистыми.
Оставьте блинчики остыть и нарежьте их тонкой соломкой.
В большой миске или салатнице смешайте нарезанное филе, лук и блинчики. Посолите по вкусу.
Заправьте салат майонезом и аккуратно перемешайте все ингредиенты, чтобы они равномерно пропитались соусом.
Вот и всё! Ваш салат "Нежность" готов к подаче. Этот салат сочетает в себе ароматное куриное филе, нежные яичные блинчики и сочный лук, создавая идеальный баланс вкусов и текстур. Наслаждайтесь этим нежным и вкусным блюдом!
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