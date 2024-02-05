Салат с красной рыбой и цитрусами: понравится тем, кто предпочитает лёгкие закуски без майонеза

Салат с красной рыбой и разными цитрусовыми: лёгкий, готовится без майонеза

2:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Мы рады предложить вам рецепт свежего и ароматного салата с красной рыбой и цитрусовыми фруктами. Это блюдо идеально подходит для тех, кто предпочитает лёгкие закуски без использования майонеза. Сочетание свежих овощей, копченой или слабосоленой рыбы и ярких цитрусовых делает этот салат особенно вкусным и питательным.

Фото: openverse.org by a.a.sabnis is licensed under CC BY 2.0.

Вам понадобятся следующие ингредиенты (на 4 порции):

— 1 половина грейпфрута

— 1 свити

— половина небольшой красной луковицы

— щепотка сахара

— цедра 1 лайма

— сок 1 лайма

— 2 листа хрустящего салата, такого как "Айсберг" или "Романо"

— 1 сладкий перец

— 100 г копчёной или слабосолёной рыбы (например, сёмга или форель)

— 1 чайная ложка натёртого свежего имбиря

— свежемолотый чёрный перец

— масло оливковое extra virgin

— несколько листиков мяты

— 1 щепотка хлопьев красного чили-перца

— соль

Давайте приступим к приготовлению:

1. Сначала разделите грейпфрут и свити на сегменты, чтобы получить из них сок. Отделите мякоть от пленки, собирая сок в миску.

2. Посолите сегменты и оставьте их в стороне, чтобы хорошо пропитаться соком.

3. Нарежьте красный лук тонкими полукольцами, посыпьте его щепоткой сахара и сбрызните соком лайма. Оставьте лук на некоторое время, чтобы вытянулся аромат и смягчился.

4. Разделите листья салата, такие как "Айсберг" или "Романо". Сладкий перец разрежьте пополам, удалите семена и перегородки, затем нарежьте его тонкими ломтиками. Рыбу нарежьте на маленькие кусочки.

5. В отдельной миске смешайте масло оливковое, сок лайма, цедру лайма, имбирь и хлопья красного чили-перца. Перемешайте, чтобы все ингредиенты хорошо соединились.

6. Смешайте все ингредиенты: рыбу, овощи и цитрусы. Добавьте заправку и осторожно перемешайте все ингредиенты вместе.

7. Подавайте салат на тарелках, украсив сверху листиками мяты.

Таким образом, ваш салат с красной рыбой и разными цитрусовыми фруктами готов! Он сочетает в себе свежий вкус рыбы, яркие ароматы цитрусовых и легкость летнего салата. Это идеальный выбор для тех, кто хочет насладиться свежими и питательными блюдами без майонеза. Приятного аппетита!

Источник: Gastronom.ru