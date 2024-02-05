Салат с красной рыбой и цитрусами: понравится тем, кто предпочитает лёгкие закуски без майонеза

Мы рады предложить вам рецепт свежего и ароматного салата с красной рыбой и цитрусовыми фруктами. Это блюдо идеально подходит для тех, кто предпочитает лёгкие закуски без использования майонеза. Сочетание свежих овощей, копченой или слабосоленой рыбы и ярких цитрусовых делает этот салат особенно вкусным и питательным.
Вам понадобятся следующие ингредиенты (на 4 порции):
— 1 половина грейпфрута
— 1 свити
— половина небольшой красной луковицы
— щепотка сахара
— цедра 1 лайма
— сок 1 лайма
— 2 листа хрустящего салата, такого как "Айсберг" или "Романо"
— 1 сладкий перец
— 100 г копчёной или слабосолёной рыбы (например, сёмга или форель)
— 1 чайная ложка натёртого свежего имбиря
— свежемолотый чёрный перец
— масло оливковое extra virgin
— несколько листиков мяты
— 1 щепотка хлопьев красного чили-перца
— соль
Давайте приступим к приготовлению:
1. Сначала разделите грейпфрут и свити на сегменты, чтобы получить из них сок. Отделите мякоть от пленки, собирая сок в миску.
2. Посолите сегменты и оставьте их в стороне, чтобы хорошо пропитаться соком.
3. Нарежьте красный лук тонкими полукольцами, посыпьте его щепоткой сахара и сбрызните соком лайма. Оставьте лук на некоторое время, чтобы вытянулся аромат и смягчился.
4. Разделите листья салата, такие как "Айсберг" или "Романо". Сладкий перец разрежьте пополам, удалите семена и перегородки, затем нарежьте его тонкими ломтиками. Рыбу нарежьте на маленькие кусочки.
5. В отдельной миске смешайте масло оливковое, сок лайма, цедру лайма, имбирь и хлопья красного чили-перца. Перемешайте, чтобы все ингредиенты хорошо соединились.
6. Смешайте все ингредиенты: рыбу, овощи и цитрусы. Добавьте заправку и осторожно перемешайте все ингредиенты вместе.
7. Подавайте салат на тарелках, украсив сверху листиками мяты.
Таким образом, ваш салат с красной рыбой и разными цитрусовыми фруктами готов! Он сочетает в себе свежий вкус рыбы, яркие ароматы цитрусовых и легкость летнего салата. Это идеальный выбор для тех, кто хочет насладиться свежими и питательными блюдами без майонеза. Приятного аппетита!
Источник: Gastronom.ru
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.