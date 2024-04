Миндальный торт: идеальный десерт к чаю. Украсьте взбитыми сливками и свежими фруктами для праздничного стола

Этот миндальный торт — идеальный десерт на любой случай. Подавайте его просто к послеобеденному чаю или украсьте взбитыми сливками и свежими фруктами для праздничного стола. Все, что вам нужно, — это семь простых ингредиентов с секретной добавкой, которая придаёт блюду восхитительный миндальный вкус.

Фото: flickr. com by Serge Melki from Indianapolis, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license