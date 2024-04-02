Миндальный торт: идеальный десерт к чаю. Украсьте взбитыми сливками и свежими фруктами для праздничного стола

Этот миндальный торт — идеальный десерт на любой случай. Подавайте его просто к послеобеденному чаю или украсьте взбитыми сливками и свежими фруктами для праздничного стола. Все, что вам нужно, — это семь простых ингредиентов с секретной добавкой, которая придаёт блюду восхитительный миндальный вкус.
Фото: flickr. com by Serge Melki from Indianapolis, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Ингредиенты
2 стакана миндальной муки,
1 чайная ложка пищевой соды,
1/2 чайной ложки соли,
4 крупных яйца,
1/2 стакана кленового сиропа или мёда,
2 чайные ложки ванильного экстракта,
1 чайная ложка миндального экстракта,
1/4 стакана нарезанного миндаля,
1/4 стакана сахарной пудры.
Приготовление
Смажьте форму маслом. Разогрейте духовку до 175 градусов. Смажьте маслом дно и стенки.
В большой миске смешайте миндальную муку, пищевую соду и соль.
В отдельной средней миске взбейте яйца, мед, ванильный экстракт и миндальный экстракт. Затем вылейте влажные ингредиенты в сухие и перемешайте.
Вылейте тесто в смазанную маслом форму и посыпьте сверху нарезанным миндалем. Выпекайте 30 минут.
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