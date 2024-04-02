Миндальный торт: идеальный десерт к чаю. Украсьте взбитыми сливками и свежими фруктами для праздничного стола

Как испечь миндальный торт

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот миндальный торт — идеальный десерт на любой случай. Подавайте его просто к послеобеденному чаю или украсьте взбитыми сливками и свежими фруктами для праздничного стола. Все, что вам нужно, — это семь простых ингредиентов с секретной добавкой, которая придаёт блюду восхитительный миндальный вкус.

Фото: flickr. com by Serge Melki from Indianapolis, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Ингредиенты

2 стакана миндальной муки,

1 чайная ложка пищевой соды,

1/2 чайной ложки соли,

4 крупных яйца,

1/2 стакана кленового сиропа или мёда,

2 чайные ложки ванильного экстракта,

1 чайная ложка миндального экстракта,

1/4 стакана нарезанного миндаля,

1/4 стакана сахарной пудры.

Приготовление

Смажьте форму маслом. Разогрейте духовку до 175 градусов. Смажьте маслом дно и стенки. В большой миске смешайте миндальную муку, пищевую соду и соль. В отдельной средней миске взбейте яйца, мед, ванильный экстракт и миндальный экстракт. Затем вылейте влажные ингредиенты в сухие и перемешайте. Вылейте тесто в смазанную маслом форму и посыпьте сверху нарезанным миндалем. Выпекайте 30 минут. Подавайте торт, украсив сахарной пудрой.