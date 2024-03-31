Сливочный клубнично-банановый смузи: освежающий, сладкий и полезный фруктовый напиток, который быстро приготовить

Этот сливочный клубнично-банановый смузи — простой и полезный напиток из свежих ингредиентов. Он может быть приготовлен как с молочными продуктами, так и без них.
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Не используйте в этом рецепте замороженные фрукты, иначе смузи будет иметь очень густую текстуру. Также не добавляйте сахар, в клубнике и банане достаточно сладости. Стоит отказаться и от льда, иначе смузи будет водянистым.
Ингредиенты
2 чашки свежей клубники, разрезанной пополам.
1 банан.
1/2 стакана греческого йогурта.
1/2 стакана молока (если хотите веганский вариант, используйте кокосовое молоко или из кешью).
Приготовление
Добавьте все ингредиенты в блендер и смешайте до получения однородной массы.
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