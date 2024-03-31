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Сливочный клубнично-банановый смузи: освежающий, сладкий и полезный фруктовый напиток, который быстро приготовить

Клубнично-банановый смузи: готовим за 5 минут

0:46
Еда

Этот сливочный клубнично-банановый смузи — простой и полезный напиток из свежих ингредиентов. Он может быть приготовлен как с молочными продуктами, так и без них.

Клубнично-банановый смузи: готовим за 5 минут
Фото: commons.wikimedia. org by simon thomas from london, england is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Не используйте в этом рецепте замороженные фрукты, иначе смузи будет иметь очень густую текстуру. Также не добавляйте сахар, в клубнике и банане достаточно сладости. Стоит отказаться и от льда, иначе смузи будет водянистым.

Ингредиенты

  • 2 чашки свежей клубники, разрезанной пополам.
  • 1 банан.
  • 1/2 стакана греческого йогурта.
  • 1/2 стакана молока (если хотите веганский вариант, используйте кокосовое молоко или из кешью).

Приготовление

Добавьте все ингредиенты в блендер и смешайте до получения однородной массы.

Клубнично-банановый смузи
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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