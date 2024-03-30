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Насыпной пирог с вареньем и творогом: аппетитная двойная начинка никого не оставит равнодушным

Насыпной пирог с вареньем и творогом: друзья и родные будут просить добавки снова и снова

1:39
Еда

Какое чаепитие может обойтись без свежей домашней выпечки? Насыпной пирог с творогом и вареньем от сайта "Лайфхакер.ру" подойдёт для этой цели как нельзя лучше, попробуйте!

Насыпной пирог с вареньем и творогом: друзья и родные будут просить добавки снова и снова
Фото: commons.wikimedia.org by Anja Osenberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для приготовления насыпного пирога с вареньем и творогом на 4 порции вам понадобятся следующие ингредиенты:

— Мука: 300 г,

— Сахар: 90 г,

— Разрыхлитель: 2 чайные ложки,

— Соль: 1 щепотка,

— Сливочное масло: 200 г,

— Яйца: 2 штуки,

— Сметана любой жирности: 20 г,

— Яблочный уксус: 1 столовая ложка,

— Творог любой жирности: 350 г,

— Густое варенье: 350 г.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180 °C. Глубокую форму для выпечки полностью застелите пергаментом.
  2. Смешайте муку, 65 г сахара, разрыхлитель и соль. Натрите холодное сливочное масло на тёрке и руками смешайте его с сухими ингредиентами.
  3. Разделите яйца на желтки и белки. Желтки добавьте в тесто вместе со сметаной и уксусом.
  4. В миске взбейте погружным блендером творог с 25 г сахара. Введите в него белки, взбитые миксером до мягких пиков.
  5. Распределите 2/3 теста по дну формы. Выложите сверху творожную начинку и разровняйте ее. Затем добавьте слой варенья. Посыпьте оставшимся тестом.
  6. Выпекайте пирог 45-50 минут до румяности. Готовый насыпной пирог с вареньем и творогом будет отличным выбором для чаепития или десерта. Приятного аппетита!
Тертый пирог с Творогом и Вареньем🥧🍎Насыпное песочное тесто. Идеальная выпечка к чаю! Grated pie
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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