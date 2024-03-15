Яблочный пай: несложное приготовление, хрустящее тесто и восхитительный аромат

Аппетитный яблочный пирог, который носит название "яблочный пай", совсем несложно приготовить, особенно когда хочется побаловать семью чем-нибудь вкусненьким к чаю.
Фото: commons.wikimedia.org by Dan Parsons is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Ингредиенты для яблочного пая по рецепту сайта Kedem.ru
Для теста:
300 г муки,
150 г сливочного масла,
1 яйцо,
1 ст. л. холодной воды.
Для начинки:
100 г сливочного масла,
100 г рафинированного сахара,
100 г коричневого тростникового сахара,
3 ст. л. муки,
50 мл воды,
5-7 зелёных яблок,
корица по вкусу.
Приготовление:
Начните с приготовления теста. В большой миске смешайте муку, мягкое сливочное масло и яйцо. Добавьте холодную воду и замешайте, пока не получится упругое тесто. Уберите его в пищевую пленку и оставьте в холодильнике на час.
Пока тесто охлаждается, подготовьте начинку. Растопите сливочное масло в кастрюле, затем добавьте муку и хорошо размешайте, чтобы не было комочков. Постепенно добавьте оба вида сахара и воду. Готовьте смесь до растворения сахара и получения густой консистенции. Посолите начинку корицей по вкусу.
Очистите яблоки от кожуры и сердцевин, нарежьте их тонкими дольками. Смешайте яблоки с готовой начинкой.
Заберите тесто из холодильника и разделите на две части. Одну половину теста раскатайте в пласт, достаточно большой, чтобы покрыть не только дно, но и бортики формы для запекания. Положите пласт в форму.
Распределите приготовленную начинку с яблоками по тесту в форме.
Вторую половину теста раскатайте в тонкий пласт и разрежьте на полоски или скрутите их в жгутики. Раскладывайте полоски или жгутики на начинку в форме, создавая сетку.
Выпекайте пирог в предварительно разогретой до 200 градусов печи в течение 40-45 минут.
Готовый яблочный пирог можно подавать как горячим, так и остывшим. Приятного аппетита!
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