Яблочный пай: несложное приготовление, хрустящее тесто и восхитительный аромат

Яблочный пай: тонкое хрустящее тесто и много нежной яблочной начинки

Аппетитный яблочный пирог, который носит название "яблочный пай", совсем несложно приготовить, особенно когда хочется побаловать семью чем-нибудь вкусненьким к чаю.

Фото: commons.wikimedia.org by Dan Parsons is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты для яблочного пая по рецепту сайта Kedem.ru

Для теста:

300 г муки,

150 г сливочного масла,

1 яйцо,

1 ст. л. холодной воды.

Для начинки:

100 г сливочного масла,

100 г рафинированного сахара,

100 г коричневого тростникового сахара,

3 ст. л. муки,

50 мл воды,

5-7 зелёных яблок,

корица по вкусу.

Приготовление:

Начните с приготовления теста. В большой миске смешайте муку, мягкое сливочное масло и яйцо. Добавьте холодную воду и замешайте, пока не получится упругое тесто. Уберите его в пищевую пленку и оставьте в холодильнике на час. Пока тесто охлаждается, подготовьте начинку. Растопите сливочное масло в кастрюле, затем добавьте муку и хорошо размешайте, чтобы не было комочков. Постепенно добавьте оба вида сахара и воду. Готовьте смесь до растворения сахара и получения густой консистенции. Посолите начинку корицей по вкусу. Очистите яблоки от кожуры и сердцевин, нарежьте их тонкими дольками. Смешайте яблоки с готовой начинкой. Заберите тесто из холодильника и разделите на две части. Одну половину теста раскатайте в пласт, достаточно большой, чтобы покрыть не только дно, но и бортики формы для запекания. Положите пласт в форму. Распределите приготовленную начинку с яблоками по тесту в форме. Вторую половину теста раскатайте в тонкий пласт и разрежьте на полоски или скрутите их в жгутики. Раскладывайте полоски или жгутики на начинку в форме, создавая сетку. Выпекайте пирог в предварительно разогретой до 200 градусов печи в течение 40-45 минут.

Готовый яблочный пирог можно подавать как горячим, так и остывшим. Приятного аппетита!