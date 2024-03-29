Азу с картошкой в мультиварке: сытный ужин на всю семью без хлопот

Рецепт азу с картошкой в мультиварке — это простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить быстро и легко. Ниже рассказывается, как приготовить это ароматное и сытное второе по рецепту сайта calorizator.ru.
Фото: commons.wikimedia.org by EugSan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Ингредиенты:
— 300 г свинины,
— 4 шт картофеля,
— 3 шт помидоров,
— 2 шт маринованных огурца,
— 30 г сливочного масла,
— 2 зубчика чеснока,
— 2 чайные ложки соли,
— 1 л питьевой воды,
— 2 г молотого чёрного перца (по желанию).
Инструкция:
Нарежьте свинину на небольшие кусочки.
Нарежьте картофель, огурцы и помидоры: картофель нарежьте соломкой, огурцы — кубиками, а помидоры — мелкими кубиками. Чеснок выдавите через пресс. Лук нарежьте полукольцами.
Смажьте чашу мультиварки сливочным маслом и добавьте свинину. Включите режим "Выпечка" и обжарьте мясо около 15-20 минут, помешивая время от времени.
Добавьте лук к обжаренной свинине и продолжайте готовить в режиме "Выпечка" ещё 5-7 минут.
Далее слоями выложите маринованные огурцы, помидоры и картофель в чашу мультиварки. Добавьте 500 мл воды и включите режим "Тушение" на 90 минут. В первые 45 минут постепенно добавляйте оставшуюся воду, чтобы она покрыла все ингредиенты.
После тушения откиньте лишнюю воду и включите режим "Выпечка" на 15-20 минут, время от времени помешивая содержимое.
Теперь ваше азу с картошкой в мультиварке готово! Вы можете по желанию посолить и поперчить блюдо перед подачей. Наслаждайтесь этим простым и вкусным рецептом, который станет отличным выбором для закуски или основного блюда.
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ВСЕ БУДУТ ПРОСИТЬ У ВАС РЕЦЕПТ! АЗУ ПО-ТАТАРСКИ В МУЛЬТИВАРКЕ, КАК ПРИГОТОВИТЬ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ?
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