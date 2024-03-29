Азу с картошкой в мультиварке: сытный ужин на всю семью без хлопот

Азу с картошкой в мультиварке: удачное сочетание мяса и гарнира в одном сытном блюде

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Рецепт азу с картошкой в мультиварке — это простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить быстро и легко. Ниже рассказывается, как приготовить это ароматное и сытное второе по рецепту сайта calorizator.ru.

Фото: commons.wikimedia.org by EugSan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты:

— 300 г свинины,

— 4 шт картофеля,

— 3 шт помидоров,

— 2 шт маринованных огурца,

— 30 г сливочного масла,

— 2 зубчика чеснока,

— 2 чайные ложки соли,

— 1 л питьевой воды,

— 2 г молотого чёрного перца (по желанию).

Инструкция:

Нарежьте свинину на небольшие кусочки. Нарежьте картофель, огурцы и помидоры: картофель нарежьте соломкой, огурцы — кубиками, а помидоры — мелкими кубиками. Чеснок выдавите через пресс. Лук нарежьте полукольцами. Смажьте чашу мультиварки сливочным маслом и добавьте свинину. Включите режим "Выпечка" и обжарьте мясо около 15-20 минут, помешивая время от времени. Добавьте лук к обжаренной свинине и продолжайте готовить в режиме "Выпечка" ещё 5-7 минут. Далее слоями выложите маринованные огурцы, помидоры и картофель в чашу мультиварки. Добавьте 500 мл воды и включите режим "Тушение" на 90 минут. В первые 45 минут постепенно добавляйте оставшуюся воду, чтобы она покрыла все ингредиенты. После тушения откиньте лишнюю воду и включите режим "Выпечка" на 15-20 минут, время от времени помешивая содержимое.

Теперь ваше азу с картошкой в мультиварке готово! Вы можете по желанию посолить и поперчить блюдо перед подачей. Наслаждайтесь этим простым и вкусным рецептом, который станет отличным выбором для закуски или основного блюда.