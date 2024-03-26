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Минтай в кляре на сковороде: не оставит равнодушными любителей рыбных блюд!

Минтай в кляре на сковороде: недорогой и быстрый рыбный ужин для всей семьи

2:17
Еда

Предлагаем вам рецепт минтая в кляре на сковороде — быстрого, простого и вкусного блюда. Это очень бюджетное блюдо, так как минтай является одной из самых доступных по цене рыб. При этом его вкусовые качества не оставят вас равнодушными.

Минтай в кляре на сковороде: недорогой и быстрый рыбный ужин для всей семьи
Фото: Own work by Mw12310 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В этом рецепте от Gastronom.ru используется готовое филе минтая, что упрощает процесс приготовления. Простое тесто-кляр используется для обмакивания кусочков рыбы, которая после этого жарится на сковороде. По итогу вы получите аппетитное и вкусное блюдо всего за полчаса приготовления.

Итак, для приготовления минтая в кляре на сковороде вам понадобятся следующие ингредиенты на 4 порции:

— 800 г филе минтая,

— 1 чайная ложка сушёного укропа,

— 2 яйца,

— 130 мл молока,

— 170 г муки,

— растительное масло для жарки,

— 2 стебля зелёного лука для подачи,

— свежемолотый чёрный перец и соль по вкусу.

Давайте перейдем к приготовлению:

  1. Подготовьте филе минтая для жарки. Вымойте его и хорошо обсушите, затем разрежьте на 2-3 части. Посолите, поперчите и посыпьте сушеным укропом.
  2. Приготовьте кляр. Взбейте яйца в миске, добавьте молоко и тщательно взбейте. Просейте муку через сито, добавьте в яично-молочную смесь, посолите, поперчите и хорошо перемешайте.
  3. Нагрейте растительное масло на сковороде. Обмакивайте каждый кусочек филе минтая в кляре со всех сторон и выкладывайте на сковороду с горячим маслом, располагая их так, чтобы они не соприкасались друг с другом.
  4. Обжаривайте филе минтая в кляре с одной стороны до золотистого цвета, затем переворачивайте его кулинарной лопаткой и обжаривайте с другой стороны до готовности. Выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.
  5. Приготовьте остальное филе минтая таким же образом. Вымойте, обсушите и нарубите зелёный лук. Разложите филе минтая по порционным тарелкам, посыпьте зеленым луком и подавайте на стол.

Можно подавать минтай в кляре на сковороде как самостоятельное блюдо или с гарниром, таким как картофельное пюре или отварной рис. Наслаждайтесь этим простым и вкусным рецептом!

Минтай в кляре
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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