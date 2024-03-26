Минтай в кляре на сковороде: не оставит равнодушными любителей рыбных блюд!

Предлагаем вам рецепт минтая в кляре на сковороде — быстрого, простого и вкусного блюда. Это очень бюджетное блюдо, так как минтай является одной из самых доступных по цене рыб. При этом его вкусовые качества не оставят вас равнодушными.
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В этом рецепте от Gastronom.ru используется готовое филе минтая, что упрощает процесс приготовления. Простое тесто-кляр используется для обмакивания кусочков рыбы, которая после этого жарится на сковороде. По итогу вы получите аппетитное и вкусное блюдо всего за полчаса приготовления.
Итак, для приготовления минтая в кляре на сковороде вам понадобятся следующие ингредиенты на 4 порции:
— 800 г филе минтая,
— 1 чайная ложка сушёного укропа,
— 2 яйца,
— 130 мл молока,
— 170 г муки,
— растительное масло для жарки,
— 2 стебля зелёного лука для подачи,
— свежемолотый чёрный перец и соль по вкусу.
Давайте перейдем к приготовлению:
Подготовьте филе минтая для жарки. Вымойте его и хорошо обсушите, затем разрежьте на 2-3 части. Посолите, поперчите и посыпьте сушеным укропом.
Приготовьте кляр. Взбейте яйца в миске, добавьте молоко и тщательно взбейте. Просейте муку через сито, добавьте в яично-молочную смесь, посолите, поперчите и хорошо перемешайте.
Нагрейте растительное масло на сковороде. Обмакивайте каждый кусочек филе минтая в кляре со всех сторон и выкладывайте на сковороду с горячим маслом, располагая их так, чтобы они не соприкасались друг с другом.
Обжаривайте филе минтая в кляре с одной стороны до золотистого цвета, затем переворачивайте его кулинарной лопаткой и обжаривайте с другой стороны до готовности. Выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.
Приготовьте остальное филе минтая таким же образом. Вымойте, обсушите и нарубите зелёный лук. Разложите филе минтая по порционным тарелкам, посыпьте зеленым луком и подавайте на стол.
Можно подавать минтай в кляре на сковороде как самостоятельное блюдо или с гарниром, таким как картофельное пюре или отварной рис. Наслаждайтесь этим простым и вкусным рецептом!
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