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Безглютеновые бананово-ореховые маффины: потрясающе вкусный десерт, получается немного влажный внутри

Бананово-ореховые маффины понравятся и детям, и взрослым

1:07
Еда

Бананово-ореховые кексы — воздушные, пышные, немного влажные внутри и очень вкусные, а главное — не содержат глютена и молочных продуктов.

Бананово-ореховые маффины понравятся и детям, и взрослым
Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Эти банановые кексы легко приготовить, вы даже не заметите, как быстро они исчезнут у вас на глазах.

Ингредиенты

  • 2-3 спелых банана,
  • 2 стакана миндальной муки,
  • 1/2 стакана тапиоковой муки,
  • 1 чайная ложка пищевой соды,
  • 1 чайная ложка корицы,
  • 1/4 чайной ложки соли,
  • 2 больших яйца,
  • 1/4 стакана меда,
  • 1/4 стакана кокосового масла, растопленного,
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта,
  • 1/2 стакана нарезанных орехов пекан или грецких орехов, плюс еще для начинки.

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 175 градусов.
  2. Разомните бананы вилкой в миске. Добавьте в миску все остальные ингредиенты, кроме орехов.
  3. Смешайте все ингредиенты миксером. Добавьте измельчённые орехи.
  4. Распределите тесто по формочкам для кексов. Сверху посыпьте еще орехами.
  5. Выпекайте кексы в среднем 25 минут.
Безумно ВУСНЫЕ МАФФИНЫ! Бананово-ореховое наслаждение!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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