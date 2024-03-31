Безглютеновые бананово-ореховые маффины: потрясающе вкусный десерт, получается немного влажный внутри

Бананово-ореховые маффины понравятся и детям, и взрослым

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Бананово-ореховые кексы — воздушные, пышные, немного влажные внутри и очень вкусные, а главное — не содержат глютена и молочных продуктов.

Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Эти банановые кексы легко приготовить, вы даже не заметите, как быстро они исчезнут у вас на глазах.

Ингредиенты

2-3 спелых банана,

2 стакана миндальной муки,

1/2 стакана тапиоковой муки,

1 чайная ложка пищевой соды,

1 чайная ложка корицы,

1/4 чайной ложки соли,

2 больших яйца,

1/4 стакана меда,

1/4 стакана кокосового масла, растопленного,

1 чайная ложка ванильного экстракта,

1/2 стакана нарезанных орехов пекан или грецких орехов, плюс еще для начинки.

Приготовление

Разогрейте духовку до 175 градусов. Разомните бананы вилкой в миске. Добавьте в миску все остальные ингредиенты, кроме орехов. Смешайте все ингредиенты миксером. Добавьте измельчённые орехи. Распределите тесто по формочкам для кексов. Сверху посыпьте еще орехами. Выпекайте кексы в среднем 25 минут.