Ревеневый суп: состав и способ приготовления

Ревеневый суп - это один из видов "зелёных супов", которые готовятся летом, отлично подходят для диетического питания.
В состав супа входят следующие ингредиенты:
2 стебля ревеня
1 морковь
3 стебля сельдерея
4 картофелины
1 луковица
600 мл куриного бульона (по желанию)
900 мл воды
6 столовых ложек оливкового масла
Соль и перец по вкусу
Инструкция по приготовлению:
1. Нарежьте ревень на кусочки длиной около 2,5 см.
2. Очистите и нарежьте морковь, сельдерей и картофель на кусочки такого же размера, как ревень.
3. Очистите лук и мелко нарежьте.
4. В большой кастрюле разогрейте оливковое масло на среднем огне и обжарьте лук до прозрачности.
5. Добавьте морковь, сельдерей, картофель и ревень в кастрюлю с луком и продолжайте жарить на небольшом огне в течение 5 минут, помешивая.
6. Добавьте куриный бульон и воду в кастрюлю и доведите до кипения. Уменьшите огонь до среднего и варите суп на медленном огне в течение 20 минут или пока овощи не станут мягкими.
7. Снимите суп с огня и пюрируйте его с помощью блендера или протрите через сито.
8. Верните суп в кастрюлю, приправьте солью и перцем по вкусу и разогрейте на медленном огне.
Перед употреблением в суп можно добавлять сметану по вкусу. Примерно такой суп варила доктору Ватсону миссис Хадсон.
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