Ревеневый суп: состав и способ приготовления

Как приготовить ревеневый суп, который готовила миссис Хадсон доктору Ватсону

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Ревеневый суп - это один из видов "зелёных супов", которые готовятся летом, отлично подходят для диетического питания.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В состав супа входят следующие ингредиенты:

2 стебля ревеня

1 морковь

3 стебля сельдерея

4 картофелины

1 луковица

600 мл куриного бульона (по желанию)

900 мл воды

6 столовых ложек оливкового масла

Соль и перец по вкусу

Инструкция по приготовлению:

1. Нарежьте ревень на кусочки длиной около 2,5 см.

2. Очистите и нарежьте морковь, сельдерей и картофель на кусочки такого же размера, как ревень.

3. Очистите лук и мелко нарежьте.

4. В большой кастрюле разогрейте оливковое масло на среднем огне и обжарьте лук до прозрачности.

5. Добавьте морковь, сельдерей, картофель и ревень в кастрюлю с луком и продолжайте жарить на небольшом огне в течение 5 минут, помешивая.

6. Добавьте куриный бульон и воду в кастрюлю и доведите до кипения. Уменьшите огонь до среднего и варите суп на медленном огне в течение 20 минут или пока овощи не станут мягкими.

7. Снимите суп с огня и пюрируйте его с помощью блендера или протрите через сито.

8. Верните суп в кастрюлю, приправьте солью и перцем по вкусу и разогрейте на медленном огне.

Перед употреблением в суп можно добавлять сметану по вкусу. Примерно такой суп варила доктору Ватсону миссис Хадсон.