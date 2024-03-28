Технолог рассказала, почему плавленый сыр является ценным продуктом

Технолог Гучок назвала плавленый сыр ценным продуктом для мышц, костей и волос

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Плавленый сыр — продукт, богатый полноценным животным белком, минералами и имеющий сравнительно невысокую калорийность. Это делает его ценным и полезным для организма, заметила доцент кафедры "Технология молока, пробиотических молочных продуктов и сыроделия" Университета РОСБИОТЕХ Жанна Гучок.

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Специалист рассказала, что средняя калорийность плавленого сыра равна 220-360 калорий.

"Это делает плавленый сыр питательным продуктом, полезным для формирования костной ткани, зубов, ногтей и волос. Также это естественный источник белка, необходимого для нормального роста и развития мышц", — сказала Гучок.

Плавленый сыр рекомендуется употреблять на завтрак, так как содержащиеся в нем жиры помогают поддерживать энергию и хорошее настроение на протяжении дня.

Кроме того, плавленые сыры обладают высокой усвояемостью белка, которая составляет 100%, в то время как для натурального сыра это значение составляет 95%, что делает плавленый сыр отличным источником белка для организма, сообщает Газета.Ru.

Есть несколько важных замечаний относительно плавленого сыра, которые сделала эксперт. Дешёвые сорта плавленого сыра и те, которые содержат искусственные химические добавки, не рекомендуются для детского питания. Кроме того, плавленые сыры, произведенные с использованием немолочного жира или белка в доле менее 50%, также не являются полезными.

В больших количествах плавленый сыр может иметь отрицательное воздействие на организм. Людям с аллергией или непереносимостью лактозы (содержащейся в составе сыров около 2%) рекомендуется быть осторожными при употреблении плавленого сыра. Кроме того, при повышенной кислотности желудка плавленый сыр может быть медленно усвоен организмом, заключила технолог.