Домашний плавленый сыр: его несложно приготовить самим из творога, сливочного масла и яйца

Плавленый домашний сыр: готовится буквально за 10 минут

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Плавленый сыр можно приготовить самостоятельно. Процесс этот несложный, а сам сыр получается вкусным и полезным, без каких-либо вредных примесей. Берите на вооружение рецепт от RussianFood.com, и вкусная сливочная намазка на тосты и бутерброды у вас будет готова без особых хлопот!

Фото: commons.wikimedia.org by Carioca is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Для приготовления домашнего плавленого сыра за 10 минут нам понадобятся следующие продукты:

500 г натурального обезжиренного творога,

1 яйцо,

100 г сливочного масла,

0,5 чайной ложки соды,

0,5 чайной ложки сахара,

0,5 чайной ложки соли.

грибы, ветчина, зелень или чеснок (в предварительно обработанном виде) - по желанию.

Приготовление

Протрите творог через сито, чтобы избавиться от крупинок, или взбейте его блендером вместе с содой, яйцом, солью и сахаром по вкусу. Добавьте мягкое сливочное масло и снова взбейте все компоненты блендером. Поставьте полученную смесь на водяную баню, убедившись, что дно сосуда не касается кипящей воды. Постоянно помешивайте в течение 10 минут. Если в смеси остаются крупинки, значит, творог был недостаточно перетёрт. Уберите смесь с водяной бани и снова взбейте её блендером, чтобы сыр получил мягкую и нежную структуру. Разложите приготовленный домашний плавленый сыр по контейнерам, например, стеклянным баночкам, предварительно смазанным маслом. Прикройте контейнеры пленкой, чтобы избежать конденсации и образования корочки сверху. Дайте сыру остыть.

Готовый сыр можно сразу употреблять, но после охлаждения он станет более густым и похожим на плавленый сыр "Дружба" или "Янтарь". Таким образом, приготовление домашнего плавленого сыра займет всего 10 минут, и вы сможете насладиться вкусным и натуральным продуктом.