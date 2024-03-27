Нежное тыквенно-овсяное печенье: в меру сладкое, с ореховым вкусом. Полезный и вкусный десерт

Полезное тыквенно-овсяное печенье

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Это нежное тыквенно-овсяное печенье в меру сладкое, с ореховым вкусом миндального масла. Наслаждайтесь им в качестве перекуса или полезного десерта.

Фото: flickr.com by tomatoes and friends is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

1/2 стакана тыквенного пюре

1/2 стакана тростникового сахара

1/4 стакана миндального масла

1 большое яйцо

1 чайная ложка ванильного экстракта

3/4 стакана овсяной муки

1,5 чайной ложки молотой корицы

1/2 чайной ложки пищевой соды

1/4 чайной ложки разрыхлителя

1/4 чайной ложки соли

1/4 чайной ложки молотого мускатного ореха

1/4 чайной ложки молотого имбиря

1,5 стакана овсяных хлопьев

1/2 стакана изюма

Приготовление

Разогрейте духовку до 175 градусов. Застелите противень пергаментной бумагой. Смешайте пюре тыквы, сахар, миндальное масло, яйцо и ваниль в небольшой миске. Взбейте овсяную муку, корицу, пищевую соду, разрыхлитель, соль, мускатный орех и имбирь в средней миске. Перемешайте тыквенную смесь с мучной. Добавьте овсяные хлопья и изюм. Выложите тесто в форме печенья на подготовленный противень. Выпекать до лёгкого румяного цвета, около 10 минут.