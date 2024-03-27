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Нежное тыквенно-овсяное печенье: в меру сладкое, с ореховым вкусом. Полезный и вкусный десерт

Полезное тыквенно-овсяное печенье

1:19
Еда

Это нежное тыквенно-овсяное печенье в меру сладкое, с ореховым вкусом миндального масла. Наслаждайтесь им в качестве перекуса или полезного десерта.

Полезное тыквенно-овсяное печенье
Фото: flickr.com by tomatoes and friends is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 1/2 стакана тыквенного пюре
  • 1/2 стакана тростникового сахара
  • 1/4 стакана миндального масла
  • 1 большое яйцо
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта
  • 3/4 стакана овсяной муки
  • 1,5 чайной ложки молотой корицы
  • 1/2 чайной ложки пищевой соды
  • 1/4 чайной ложки разрыхлителя
  • 1/4 чайной ложки соли
  • 1/4 чайной ложки молотого мускатного ореха
  • 1/4 чайной ложки молотого имбиря
  • 1,5 стакана овсяных хлопьев
  • 1/2 стакана изюма

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 175 градусов. Застелите противень пергаментной бумагой.
  2. Смешайте пюре тыквы, сахар, миндальное масло, яйцо и ваниль в небольшой миске.
  3. Взбейте овсяную муку, корицу, пищевую соду, разрыхлитель, соль, мускатный орех и имбирь в средней миске.
  4. Перемешайте тыквенную смесь с мучной. Добавьте овсяные хлопья и изюм.
  5. Выложите тесто в форме печенья на подготовленный противень. Выпекать до лёгкого румяного цвета, около 10 минут. 
Каждый день пеку, но это овсяное печенье "Минутка" чаще всего
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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