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Шоколадно-мятное мраморное печенье с трещинками: в меру сладкое, рассыпчатое, с хрустящей корочкой

Шоколадно-мятное печенье с хрустящей мраморной корочкой: как приготовить

1:33
Еда

Это шоколадное печенье — деликатно сладкое, чем-то напоминает брауни. Лакомство перед выпечкой обваливают в сахарной пудре, и конечный результат впечатляет — хрустящая мраморная корочка с трещинками не оставит равнодушными сладкоежек.

Шоколадно-мятное печенье с хрустящей мраморной корочкой: как приготовить
Фото: flickr.com by Janet Hudson is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 113 г несладкого шоколада, нарезанного
  • 6 столовых ложек сливочного масла
  • 1,5 стакана сахарного песка
  • 2 чайные ложки разрыхлителя
  • 1/4 чайной ложки пищевой соды
  • 1/4 чайной ложки соли
  • 3 яйца, взбитых
  • 1/4 чашки греческого йогурта
  • 1 чайная ложка ванили
  • 1/4 чайной ложки экстракта мяты (не перечной)
  • 1,5 стакана пшеничной муки
  • 1/2 стакана цельнозерновой муки
  • 1/3 стакана какао-порошка без сахара
  • 2/3 стакана сахарной пудры

Приготовление

В небольшой кастрюле растопите шоколад и масло на слабом огне, слегка охладите.

  1. В большой миске смешайте сахар, разрыхлитель, соду и соль. Добавьте шоколадную смесь. Добавьте яйца, йогурт, ваниль и экстракт мяты.
  2. В небольшой миске смешайте муку и какао-порошок, перемешайте с шоколадной смесью до однородного состояния. Накройте крышкой и охладите тесто, пока оно не станет достаточно твёрдым.
  3. Разогрейте духовку до 175 градусов.
  4. Сформируйте из теста шарики. Обваляйте шарики в сахарной пудре, положите на противень. Выпекайте 8 минут.
Печенье шоколадно-мятное
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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