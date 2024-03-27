Шоколадно-мятное мраморное печенье с трещинками: в меру сладкое, рассыпчатое, с хрустящей корочкой

Это шоколадное печенье — деликатно сладкое, чем-то напоминает брауни. Лакомство перед выпечкой обваливают в сахарной пудре, и конечный результат впечатляет — хрустящая мраморная корочка с трещинками не оставит равнодушными сладкоежек.
Фото: flickr.com by Janet Hudson is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты
113 г несладкого шоколада, нарезанного
6 столовых ложек сливочного масла
1,5 стакана сахарного песка
2 чайные ложки разрыхлителя
1/4 чайной ложки пищевой соды
1/4 чайной ложки соли
3 яйца, взбитых
1/4 чашки греческого йогурта
1 чайная ложка ванили
1/4 чайной ложки экстракта мяты (не перечной)
1,5 стакана пшеничной муки
1/2 стакана цельнозерновой муки
1/3 стакана какао-порошка без сахара
2/3 стакана сахарной пудры
Приготовление
В небольшой кастрюле растопите шоколад и масло на слабом огне, слегка охладите.
В большой миске смешайте сахар, разрыхлитель, соду и соль. Добавьте шоколадную смесь. Добавьте яйца, йогурт, ваниль и экстракт мяты.
В небольшой миске смешайте муку и какао-порошок, перемешайте с шоколадной смесью до однородного состояния. Накройте крышкой и охладите тесто, пока оно не станет достаточно твёрдым.
Разогрейте духовку до 175 градусов.
Сформируйте из теста шарики. Обваляйте шарики в сахарной пудре, положите на противень. Выпекайте 8 минут.
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