Шоколадно-мятное мраморное печенье с трещинками: в меру сладкое, рассыпчатое, с хрустящей корочкой

Шоколадно-мятное печенье с хрустящей мраморной корочкой: как приготовить

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Это шоколадное печенье — деликатно сладкое, чем-то напоминает брауни. Лакомство перед выпечкой обваливают в сахарной пудре, и конечный результат впечатляет — хрустящая мраморная корочка с трещинками не оставит равнодушными сладкоежек.

Фото: flickr.com by Janet Hudson is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

113 г несладкого шоколада, нарезанного

6 столовых ложек сливочного масла

1,5 стакана сахарного песка

2 чайные ложки разрыхлителя

1/4 чайной ложки пищевой соды

1/4 чайной ложки соли

3 яйца, взбитых

1/4 чашки греческого йогурта

1 чайная ложка ванили

1/4 чайной ложки экстракта мяты (не перечной)

1,5 стакана пшеничной муки

1/2 стакана цельнозерновой муки

1/3 стакана какао-порошка без сахара

2/3 стакана сахарной пудры

Приготовление

В небольшой кастрюле растопите шоколад и масло на слабом огне, слегка охладите.

В большой миске смешайте сахар, разрыхлитель, соду и соль. Добавьте шоколадную смесь. Добавьте яйца, йогурт, ваниль и экстракт мяты. В небольшой миске смешайте муку и какао-порошок, перемешайте с шоколадной смесью до однородного состояния. Накройте крышкой и охладите тесто, пока оно не станет достаточно твёрдым. Разогрейте духовку до 175 градусов. Сформируйте из теста шарики. Обваляйте шарики в сахарной пудре, положите на противень. Выпекайте 8 минут.