Ароматный грибной суп на курином бульоне с рисом и овощами: не забудьте про секретный ингредиент

Грибной суп на курином бульоне с эстрагоном: простой рецепт

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот суп из курицы и риса — простой и в то же время оригинальный за счёт сочетания специй и трав. Изюминка блюда — сушёный эстрагон, он прекрасно дополняет другие ингредиенты.

Фото: flickr.com by avlxyz is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ингредиенты

2 столовые ложки несолёного сливочного масла

3 средних стебля сельдерея, мелко нарезанных

2 средние моркови, тонко нарезанные

1 маленькая луковица, мелко нарезанная

225 г коричневых шампиньонов кремини, тонко нарезанных

3 средних зубчика чеснока, мелко нарезанных

3 чашки измельчённой варёной куриной грудки

8 чашек куриного бульона

3 столовые ложки лимонного сока

1 столовая ложка сушёного эстрагона

2 чайные ложки сушёного базилика

1,5 чайной ложки соли

1/2 чайной ложки молотого перца

1,5 стакана коричневого риса

1 столовая ложка свежих листьев эстрагона

Приготовление

Растопите сливочное масло в большой кастрюле. Добавьте сельдерей, морковь и лук, потушите 4 минуты Добавьте грибы и чеснок, готовьте, периодически помешивая, пока большая часть жидкости из грибов не выпарится, около 4 минут. Добавьте курицу, бульон, лимонный сок, сушёный эстрагон, базилик, соль и перец. Доведите до кипения на сильном огне. Добавьте рис, накройте крышкой и уменьшите огонь до минимума. Готовьте, пока рис не станет мягким, 10-12 минут. Разлейте суп по тарелкам и равномерно выложите сверху листья эстрагона.