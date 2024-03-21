Быстрый шоколадный пудинг: готовится в микроволновке за 5-6 минут

Предлагаем вам рецепт быстрого и легкого приготовления шоколадного пудинга в микроволновой печи. Если вы не желаете заморачиваться с приготовлением соуса, можно воспользоваться уже готовым шоколадным соусом, однако его также можно приготовить самостоятельно.
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Вам понадобятся следующие ингредиенты для приготовления шоколадного пудинга от RussianFood.com (на 4 порции):
— 90 г сливочного масла,
— 2/3 стакана сахара,
— 3 крупных яйца,
— ¾ стакана муки,
— 2 столовые ложки какао-порошка,
— 2 чайные ложки разрыхлителя,
— ¼ стакана молотого миндаля.
Для шоколадного соуса:
— 50 г сливочного масла,
— 125 г шоколада,
— 2-3 столовые ложки жирных сливок для взбивания.
Процесс приготовления шоколадного пудинга в микроволновке следующий:
Растопите сливочное масло, затем дайте ему немного остыть. Взбейте яйца с сахаром с помощью миксера до получения пышной массы. Добавьте муку, какао-порошок, разрыхлитель, молотый миндаль и растопленное масло. Хорошо взбейте все ингредиенты до получения лёгкой и воздушной консистенции.
Перелейте тесто в подходящую для использования в микроволновой печи посуду. Закройте посуду и готовьте пудинг на большой мощности в микроволновой печи в течение 5-6 минут.
Если вам нужно заморозить пудинг, дайте ему остыть, а затем заверните его в два слоя пищевой пленки. Разморозьте пудинг в холодильнике, а затем разогрейте в микроволновой печи в течение 5-6 минут.
Для приготовления шоколадного соуса, растопите сливочное масло и шоколад в маленькой кастрюле на слабом огне. Добавьте сливки для взбивания и хорошо перемешайте. Вы также можете заморозить избыток соуса в герметичной емкости и разморозить его в холодильнике перед использованием, а затем разогреть в микроволновой печи, помешивая каждые полминуты.
Полейте шоколадный пудинг соусом и подавайте к столу. Приятного аппетита!
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