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Быстрый шоколадный торт без выпечки

1:40
Еда

Приготовьте вкусный шоколадный торт без выпечки, если не хватает времени стоять у плиты, но хочется сладкого.

Быстрый шоколадный торт без выпечки
Фото: This is a self made image by AlphaLux is licensed under This work has been released into the public domain by its author, Alphalux at English Wikipedia

Ингредиенты:

  • Крекер маковый — 400 г.
  • Молоко — 1 л .
  • Шоколад — 100 г.
  • Манная крупа — 0,5 ст.
  • Сахар — 150-200 г.
  • Ванильный сахар — 2 ч. л.
  • Сливочное масло — 1 ст. л.

Пошаговый рецепт:

1. Вскипятите молоко, добавьте шоколад и помешивайте до растворения.

2. Всыпьте манную крупу и сахар, варите, помешивая, 5-7 минут.

3. Добавьте ваниль, охладите, добавьте размягченное сливочное масло, взбейте.

4. Смешайте крем с крекерами.

5. Форму или миску застелите пищевой пленкой, переложите в неё кремово-крекерную массу, накройте пленкой и оставьте в холодильнике на 3-4 часа.

6. Переверните форму на блюдо и снимите пленку.

7. Украсьте торт по желанию.

Для крема можно использовать как горький, так и молочный шоколад. Для более насыщенного вкуса добавьте в крем какао-порошок (1-2 ст. л.).

Украсить торт можно тёртым шоколадом, какао-порошком, орехами, ягодами или фруктами. Блюдо можно подавать с мороженым, сладким соусом или взбитыми сливками. Хранить торт в холодильнике не более 3-4 дней.

Источник: russianfood.com

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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