Быстрый шоколадный торт без выпечки

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте вкусный шоколадный торт без выпечки, если не хватает времени стоять у плиты, но хочется сладкого.

Фото: This is a self made image by AlphaLux is licensed under This work has been released into the public domain by its author, Alphalux at English Wikipedia

Ингредиенты:

Крекер маковый — 400 г.

Молоко — 1 л .

Шоколад — 100 г.

Манная крупа — 0,5 ст.

Сахар — 150-200 г.

Ванильный сахар — 2 ч. л.

Сливочное масло — 1 ст. л.

Пошаговый рецепт:

1. Вскипятите молоко, добавьте шоколад и помешивайте до растворения.

2. Всыпьте манную крупу и сахар, варите, помешивая, 5-7 минут.

3. Добавьте ваниль, охладите, добавьте размягченное сливочное масло, взбейте.

4. Смешайте крем с крекерами.

5. Форму или миску застелите пищевой пленкой, переложите в неё кремово-крекерную массу, накройте пленкой и оставьте в холодильнике на 3-4 часа.

6. Переверните форму на блюдо и снимите пленку.

7. Украсьте торт по желанию.

Для крема можно использовать как горький, так и молочный шоколад. Для более насыщенного вкуса добавьте в крем какао-порошок (1-2 ст. л.).

Украсить торт можно тёртым шоколадом, какао-порошком, орехами, ягодами или фруктами. Блюдо можно подавать с мороженым, сладким соусом или взбитыми сливками. Хранить торт в холодильнике не более 3-4 дней.

Источник: russianfood.com