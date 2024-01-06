Приготовьте вкусный шоколадный торт без выпечки, если не хватает времени стоять у плиты, но хочется сладкого.
Ингредиенты:
Пошаговый рецепт:
1. Вскипятите молоко, добавьте шоколад и помешивайте до растворения.
2. Всыпьте манную крупу и сахар, варите, помешивая, 5-7 минут.
3. Добавьте ваниль, охладите, добавьте размягченное сливочное масло, взбейте.
4. Смешайте крем с крекерами.
5. Форму или миску застелите пищевой пленкой, переложите в неё кремово-крекерную массу, накройте пленкой и оставьте в холодильнике на 3-4 часа.
6. Переверните форму на блюдо и снимите пленку.
7. Украсьте торт по желанию.
Для крема можно использовать как горький, так и молочный шоколад. Для более насыщенного вкуса добавьте в крем какао-порошок (1-2 ст. л.).
Украсить торт можно тёртым шоколадом, какао-порошком, орехами, ягодами или фруктами. Блюдо можно подавать с мороженым, сладким соусом или взбитыми сливками. Хранить торт в холодильнике не более 3-4 дней.
Источник: russianfood.com
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