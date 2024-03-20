Идеальное яблочное мороженое: готовится с добавлением сгущёнки и орехов, украшается листьями мяты

Рецепт яблочного мороженого: готовится легко и быстро

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Это яблочное мороженое легко приготовить всего из нескольких ингредиентов.

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Вам понадобится яблоко, молоко, сгущённое молоко, миндаль, сахар, кешью и несколько листьев мяты для украшения.

Время заморозки такого мороженого составляет около 5 часов.

Также вы можете добавить больше орехов, например, грецких, или изюма, чтобы сделать мороженое более питательным. Вместо сахара можно использовать полезный подсластитель, такой как стевия, кокосовый сахар или мёд.

Ингредиенты

1 большое яблоко

50 мл сгущённого молока

20 г кешью

4 листика мяты

500 мл цельного молока

20 г хлопьев миндаля

50 г сахара

Приготовление

Возьмите свежее яблоко, вырежьте сердцевину с семечками. Вскипятите молоко на среднем огне. Добавьте сахар и дайте покипеть некоторое время. Когда молоко станет густым по консистенции, добавьте сгущёнку, орехи и проварите ещё две минуты. Дайте смеси немного остыть. Добавьте в смесь яблоко, Заморозьте на 5 часов. Подавайте с листьями мяты.