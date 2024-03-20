Идеальное яблочное мороженое: готовится с добавлением сгущёнки и орехов, украшается листьями мяты

Это яблочное мороженое легко приготовить всего из нескольких ингредиентов.
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Вам понадобится яблоко, молоко, сгущённое молоко, миндаль, сахар, кешью и несколько листьев мяты для украшения.
Время заморозки такого мороженого составляет около 5 часов.
Также вы можете добавить больше орехов, например, грецких, или изюма, чтобы сделать мороженое более питательным. Вместо сахара можно использовать полезный подсластитель, такой как стевия, кокосовый сахар или мёд.
Ингредиенты
1 большое яблоко
50 мл сгущённого молока
20 г кешью
4 листика мяты
500 мл цельного молока
20 г хлопьев миндаля
50 г сахара
Приготовление
Возьмите свежее яблоко, вырежьте сердцевину с семечками.
Вскипятите молоко на среднем огне. Добавьте сахар и дайте покипеть некоторое время. Когда молоко станет густым по консистенции, добавьте сгущёнку, орехи и проварите ещё две минуты. Дайте смеси немного остыть.
Добавьте в смесь яблоко, Заморозьте на 5 часов. Подавайте с листьями мяты.
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