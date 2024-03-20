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Идеальное яблочное мороженое: готовится с добавлением сгущёнки и орехов, украшается листьями мяты

Рецепт яблочного мороженого: готовится легко и быстро

1:11
Еда

Это яблочное мороженое легко приготовить всего из нескольких ингредиентов.

Рецепт яблочного мороженого: готовится легко и быстро
Фото: pixabay.com by Pixel2013 is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Вам понадобится яблоко, молоко, сгущённое молоко, миндаль, сахар, кешью и несколько листьев мяты для украшения.

Время заморозки такого мороженого составляет около 5 часов.

Также вы можете добавить больше орехов, например, грецких, или изюма, чтобы сделать мороженое более питательным. Вместо сахара можно использовать полезный подсластитель, такой как стевия, кокосовый сахар или мёд.

Ингредиенты

  • 1 большое яблоко
  • 50 мл сгущённого молока
  • 20 г кешью
  • 4 листика мяты
  • 500 мл цельного молока
  • 20 г хлопьев миндаля
  • 50 г сахара

Приготовление

  1. Возьмите свежее яблоко, вырежьте сердцевину с семечками.
  2. Вскипятите молоко на среднем огне. Добавьте сахар и дайте покипеть некоторое время. Когда молоко станет густым по консистенции, добавьте сгущёнку, орехи и проварите ещё две минуты. Дайте смеси немного остыть.
  3. Добавьте в смесь яблоко, Заморозьте на 5 часов. Подавайте с листьями мяты.
Как сделать фруктовое мороженое
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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