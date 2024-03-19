Рис по-испански: вкусный и сочный гарнир к курице, мясу или морепродуктам

Испанский рис на гарнир — это великолепный рецепт, который отлично сочетается с разнообразными продуктами. Этот рассыпчатый и вкусный рис можно подать в качестве гарнира к курице, креветкам, стейкам или любым другим блюдам. Приготовление этого лёгкого гарнира, которым поделился сайт chefmarket.ru, занимает всего около получаса.
Вам понадобятся следующие ингредиенты:
— 1,5 стакана длиннозернистого белого риса;
— 1 луковица;
— 1 красный сладкий перец;
— 2 стакана куриного бульона;
— 4 зубчика чеснока;
— 2 столовые ложки оливкового масла;
— 400 грамм помидоров;
— 2 столовые ложки сливочного масла;
— 2 столовые ложки подсолнечного масла;
— 1 чайная ложка соли;
— ½ чайной ложки перца;
— 200 грамм томатного соуса;
— ¼ чайной ложки кайенского перца;
— 1 чайная ложка порошка чили;
— 1 чайная ложка паприки.
Инструкции по приготовлению:
Теперь у вас есть рецепт великолепного испанского риса на гарнир, который будет украшением любого обеда или ужина. Он прекрасно сочетается с разнообразными продуктами и придает вашему блюду аутентичный испанский вкус.
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