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Рис по-испански: вкусный и сочный гарнир к курице, мясу или морепродуктам

Испанский рис: сочный гарнир с томатами, луком, чесноком и сладким перцем

2:17
Еда

Испанский рис на гарнир — это великолепный рецепт, который отлично сочетается с разнообразными продуктами. Этот рассыпчатый и вкусный рис можно подать в качестве гарнира к курице, креветкам, стейкам или любым другим блюдам. Приготовление этого лёгкого гарнира, которым поделился сайт chefmarket.ru, занимает всего около получаса.

Испанский рис: сочный гарнир с томатами, луком, чесноком и сладким перцем
Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 1,5 стакана длиннозернистого белого риса;

— 1 луковица;

— 1 красный сладкий перец;

— 2 стакана куриного бульона;

— 4 зубчика чеснока;

— 2 столовые ложки оливкового масла;

— 400 грамм помидоров;

— 2 столовые ложки сливочного масла;

— 2 столовые ложки подсолнечного масла;

— 1 чайная ложка соли;

— &frac12 чайной ложки перца;

— 200 грамм томатного соуса;

— &frac14 чайной ложки кайенского перца;

— 1 чайная ложка порошка чили;

— 1 чайная ложка паприки.

Инструкции по приготовлению:

  1. Промойте рис и откиньте его на дуршлаг, чтобы удалить лишнюю крахмалистость.
  2. Нарежьте красный перец и лук мелкими кубиками.
  3. Измельчите чеснок.
  4. Нарежьте помидоры на маленькие кубики.
  5. В кастрюле нагрейте оливковое масло и добавьте мелко нарезанный лук. Обжарьте до мягкости.
  6. Добавьте красный перец и обжарьте до его мягкости.
  7. В ту же кастрюлю добавьте чеснок и обжарьте его около 30 секунд, чтобы высвободить аромат.
  8. Добавьте помидоры, томатный соус, куриной бульон, соль, перец, кайенский перец, порошок чили и паприку. Перемешайте и доведите до кипения.
  9. Добавьте рис и хорошо перемешайте. Понизьте огонь, накройте кастрюлю крышкой и варите около 20 минут, пока рис не станет мягким и жидкость полностью впитается.
  10. Оставьте готовый рис под крышкой еще на 5-10 минут, чтобы зерна набухли и стали еще более рассыпчатыми.
  11. Перед подачей хорошо перемешайте и подавайте как гарнир к любимому блюду.

Теперь у вас есть рецепт великолепного испанского риса на гарнир, который будет украшением любого обеда или ужина. Он прекрасно сочетается с разнообразными продуктами и придает вашему блюду аутентичный испанский вкус.

Испанский рис
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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