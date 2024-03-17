Именно поэтому вы должны начать есть фисташки каждый день. Суперфуд, который избавит от многих болезней

Полезные свойства фисташек: эти орехи обязательно должны быть в рационе

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Фисташки часто называют суперфудом из-за их питательных свойств и огромной пользы для здоровья. Известно, что они содержат полезные для сердца жиры, растительный белок, клетчатку и множество витаминов и минералов, которые способствуют общему здоровью.

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Итак, при каких проблемах со здоровьем фисташки должны стать обязательными в ежедневном рационе.

Дефицит железа

Фисташки содержат много железа — минерала, который обеспечивает перенос кислорода к тканям. Включение фисташек в свой рацион поможет в борьбе с анемией.

Дефицит витамина B6

Фисташки являются отличным источником витамина B6, который играет решающую роль в развитии мозга, обмене веществ и укреплении иммунитета.

Дефицит магния

Фисташки богаты магнием — минералом, который поддерживает более 300 биохимических реакций в организме. Дефицит магния может привести к мышечной слабости, усталости и даже нарушениям сердечного ритма. Горсть фисташек может восполнить такой дефицит.

Дефицит цинка

Цинк помогает в заживлении ран, способствует укреплению иммунитета и помогает быстрее восстановиться после инфекционных заболеваний. Селен, содержащийся в фисташках, поддерживает антиоксидантную защиту и иммунную систему.

Дефицит витамина Е

Фисташки — хороший источник витамина Е, мощного антиоксиданта, который защищает клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами.

Важно отметить, что на фисташки не следует полагаться как на единственное решение. Если вы подозреваете наличие каких-то проблем со здоровьем, то лучше всего проконсультироваться с врачом.