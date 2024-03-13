Особенный смузи для борьбы с хроническим воспалением: смешайте эти фрукты и овощи с миндальным молоком

Смузи из вишни, свёклы и капусты: лучший противовоспалительный коктейль

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Капуста, вишня и свёкла — идеальные ингредиенты для противовоспалительного смузи. Ведь они содержат уникальные соединения, которые могут помочь предотвратить заболевания, связанные с хроническим воспалением, включая онкологию, болезни сердца, артрит и диабет.

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Вишня подсластит смузи и придаст ему фруктовый вкус. Если вы выберете терпкую вишню, вы можете сбалансировать остроту небольшой каплей мёда или кленового сиропа.

Ингредиенты

1 чашка замороженной сладкой или кислой вишни

1 чашка листьев капусты кейл

1/2 стакана нарезанного замороженного банана

1/3 стакана нарезанной варёной свёклы

1/2 стакана несладкого миндального молока

1/4 стакана обезжиренного ванильного греческого йогурта

1 столовая ложка несолёных жареных фисташек или 1,5 чайной ложки фисташкового масла

Нарезанные фисташки для украшения (по желанию)

Приготовление

Поместите в блендер вишню, капусту, банан, свёклу, миндальное молоко, йогурт и фисташки (или фисташковое масло). Обрабатывайте до получения однородной массы, около 20 секунд. По желанию украсьте измельчёнными фисташками.