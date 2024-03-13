Особенный смузи для борьбы с хроническим воспалением: смешайте эти фрукты и овощи с миндальным молоком

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Смузи из вишни, свёклы и капусты: лучший противовоспалительный коктейль

1:14
Еда

Капуста, вишня и свёкла — идеальные ингредиенты для противовоспалительного смузи. Ведь они содержат уникальные соединения, которые могут помочь предотвратить заболевания, связанные с хроническим воспалением, включая онкологию, болезни сердца, артрит и диабет.

Смузи из вишни, свёклы и капусты: лучший противовоспалительный коктейль
Фото: unsplash.com by Brigitte Tohm is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Вишня подсластит смузи и придаст ему фруктовый вкус. Если вы выберете терпкую вишню, вы можете сбалансировать остроту небольшой каплей мёда или кленового сиропа.

Ингредиенты

  • 1 чашка замороженной сладкой или кислой вишни
  • 1 чашка листьев капусты кейл
  • 1/2 стакана нарезанного замороженного банана
  • 1/3 стакана нарезанной варёной свёклы
  • 1/2 стакана несладкого миндального молока
  • 1/4 стакана обезжиренного ванильного греческого йогурта
  • 1 столовая ложка несолёных жареных фисташек или 1,5 чайной ложки фисташкового масла
  • Нарезанные фисташки для украшения (по желанию)

Приготовление

  1. Поместите в блендер вишню, капусту, банан, свёклу, миндальное молоко, йогурт и фисташки (или фисташковое масло).
  2. Обрабатывайте до получения однородной массы, около 20 секунд.
  3. По желанию украсьте измельчёнными фисташками.
Еда, которая лечит! Противовоспалительное питание для здоровья и долголетия
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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