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Горбуша, запечённая с маслом и лимоном: всего три ингредиента, и потрясающий результат!

Горбуша, запечённая с лимоном и маслом: вкуснейшая красная рыбка и ничего лишнего

1:53
Еда

Сама по себе горбуша — рыба благородная, обладающая превосходным вкусом, который не нуждается в каких бы то ни было дополнениях. Попробуйте просто запечь её в духовке с лимоном или апельсином по рекомендации сайта Kedem. ru, и вы сами убедитесь, что такое блюдо может занять почётное место на праздничном столе, не говоря уже о семейном или дружеском ужине.

Горбуша, запечённая с лимоном и маслом: вкуснейшая красная рыбка и ничего лишнего
Фото: flickr.com by vmiramontes is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

— 500 г филе горбуши,

— 1-2 столовые ложки растительного или оливкового масла,

— 2-3 ломтика свежего лимона или апельсина,

— соль и свежемолотый чёрный перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Предварительно разогрейте духовку до температуры 200 градусов.
  2. Подготовьте прочный и достаточно большой кусок фольги, чтобы завернуть в него горбушу.
  3. Разместите филе горбуши в центре фольги. Полейте маслом, чтобы обеспечить сочность и мягкость рыбы во время запекания.
  4. Посолите и поперчите горбушу по своему вкусу. Вы также можете добавить любые другие специи или травы, которые предпочитаете.
  5. На верхнюю часть филе горбуши положите ломтики свежего лимона или апельсина. Это придаст блюду аромат и свежесть.
  6. Заверните фольгу вокруг горбуши так, чтобы создать герметичную упаковку.
  7. Поместите завёрнутую горбушу в разогретую духовку и готовьте около 15-20 минут, или до полного приготовления рыбы. Время запекания может варьироваться в зависимости от толщины филе и индивидуальных предпочтений.
  8. Когда горбуша будет готова, достаньте ее из духовки и аккуратно откройте фольгу, будьте осторожны с горячим паром.
  9. Подавайте запеченную горбушу к столу, украсив лимонными или апельсиновыми ломтиками.

Это восхитительное блюдо можно подать с овощным гарниром или салатом. Наслаждайтесь ароматной и питательной запечённой горбушей!

ГОРБУША,ЗАПЕЧЕННАЯ В ДУХОВКЕ/СОЧНАЯ ГОРБУША С ЛИМОНОМ В ДУХОВКЕ/КАК ВКУСНО ПРИГОТОВИТЬ РЫБУ
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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