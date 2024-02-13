Такой вкусной горбуши вы ещё не пробовали: она получается сочной и просто тает во рту — готовится без духовки

Эта аппетитная горбуша — прекрасный и полезный ужин. Рыба получится сочной и нежной. Рецептом поделился сайт "Меню недели".
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Рыбу промойте и обсушите бумажным полотенцем. Разрежьте пополам вдоль всей длины, удалив хребетную кость и мелкие косточки. Снимите кожицу.
2. Горбушу нарежьте на кусочки толщиной 2,5 см.
3. В миске соедините яйцо со сметаной, приправой, укропом, солью, перцем. Можно добавить укроп. Положите соду. Всё размешайте. Постепенно добавьте муку.
4. Окуните кусочки рыбы в кляр и жарьте на масое по 2-4 минуты с каждой стороны.
5. Дайте стечь лишнему жиру, положив рыбу на бумажное полотенце.
Блюдо готово.
Начните замачивать орехи перед употреблением — польза будет больше.