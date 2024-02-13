Такой вкусной горбуши вы ещё не пробовали: она получается сочной и просто тает во рту — готовится без духовки

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Сочная горбуша на сковороде — отличное блюдо на ужин

1:14
Еда

Эта аппетитная горбуша — прекрасный и полезный ужин. Рыба получится сочной и нежной. Рецептом поделился сайт "Меню недели".

Горбуша в кляре

Ингредиенты:

  • 300 г горбуши,
  • 1 яйцо,
  • 80 г сметаны,
  • 50 г пшеничной муки,
  • 0,5 чайной ложки приправы для рыбы,
  • 1 чайная ложка сушёного укропа,
  • 1 щепотка соды,
  • соль и чёрный молотый перец — по вкусу,
  • 30 мл растительного масла.

Приготовление:

1. Рыбу промойте и обсушите бумажным полотенцем. Разрежьте пополам вдоль всей длины, удалив хребетную кость и мелкие косточки. Снимите кожицу.

2. Горбушу нарежьте на кусочки толщиной 2,5 см.

3. В миске соедините яйцо со сметаной, приправой, укропом, солью, перцем. Можно добавить укроп. Положите соду. Всё размешайте. Постепенно добавьте муку.

4. Окуните кусочки рыбы в кляр и жарьте на масое по 2-4 минуты с каждой стороны.

5. Дайте стечь лишнему жиру, положив рыбу на бумажное полотенце.

Блюдо готово.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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