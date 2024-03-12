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Салат из киноа с радиччо, морковью и курагой: удивите близких новым блюдом

Салат из киноа с радиччо и курагой: сытный обед или ужин

1:18
Еда

Горький радиччо станет пикантным дополнением к сладко-терпким абрикосам и кленовому сиропу в этом салате из киноа. 

Салат из киноа с радиччо и курагой: сытный обед или ужин
Фото: eatingwell.com

Ингредиенты

  • 3 стакана воды
  • Полтора стакана киноа
  • ⅓ стакана сырых семечек подсолнечника
  • 6 столовых ложек красного винного уксуса
  • 1/4 стакана оливкового масла
  • 2 столовые ложки кленового сиропа или мёда
  • Полторы чайной ложки соли
  • 1/2 чайной ложки молотого перца
  • Салат радиччо, крупно нарезанный
  • 1 стакан натёртой на крупной тёрке моркови
  • 1/2 стакана кураги, крупно нарезанной

Приготовление

  1. Всыпьте киноа в воду в средней кастрюле, доведите до кипения на сильном огне. Уменьшите огонь, чтобы поддерживать кипение, накройте крышкой и варите до готовности, около 15 минут. Слейте оставшуюся жидкость и разложите киноа на противне с бортиками.
  2. Тем временем поджарьте семена подсолнечника до тёмно-золотистого цвета, около 4 минут. Переложите на тарелку остывать.
  3. Взбейте в большой миске уксус, масло, кленовый сироп (или мёд), соль и перец. Добавьте остывшую киноа, радиччо, морковь и абрикосы, перемешайте. Непосредственно перед подачей посыпьте салат семечками.
САЛАТ С КИНОА за 20 минут
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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