Салат из киноа с радиччо, морковью и курагой: удивите близких новым блюдом

Горький радиччо станет пикантным дополнением к сладко-терпким абрикосам и кленовому сиропу в этом салате из киноа.
Фото: eatingwell.com
Ингредиенты
3 стакана воды
Полтора стакана киноа
⅓ стакана сырых семечек подсолнечника
6 столовых ложек красного винного уксуса
1/4 стакана оливкового масла
2 столовые ложки кленового сиропа или мёда
Полторы чайной ложки соли
1/2 чайной ложки молотого перца
Салат радиччо, крупно нарезанный
1 стакан натёртой на крупной тёрке моркови
1/2 стакана кураги, крупно нарезанной
Приготовление
Всыпьте киноа в воду в средней кастрюле, доведите до кипения на сильном огне. Уменьшите огонь, чтобы поддерживать кипение, накройте крышкой и варите до готовности, около 15 минут. Слейте оставшуюся жидкость и разложите киноа на противне с бортиками.
Тем временем поджарьте семена подсолнечника до тёмно-золотистого цвета, около 4 минут. Переложите на тарелку остывать.
Взбейте в большой миске уксус, масло, кленовый сироп (или мёд), соль и перец. Добавьте остывшую киноа, радиччо, морковь и абрикосы, перемешайте. Непосредственно перед подачей посыпьте салат семечками.
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