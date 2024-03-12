Салат из киноа с радиччо, морковью и курагой: удивите близких новым блюдом

Салат из киноа с радиччо и курагой: сытный обед или ужин

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Горький радиччо станет пикантным дополнением к сладко-терпким абрикосам и кленовому сиропу в этом салате из киноа.

Фото: eatingwell.com

Ингредиенты

3 стакана воды

Полтора стакана киноа

⅓ стакана сырых семечек подсолнечника

6 столовых ложек красного винного уксуса

1/4 стакана оливкового масла

2 столовые ложки кленового сиропа или мёда

Полторы чайной ложки соли

1/2 чайной ложки молотого перца

Салат радиччо, крупно нарезанный

1 стакан натёртой на крупной тёрке моркови

1/2 стакана кураги, крупно нарезанной

Приготовление

Всыпьте киноа в воду в средней кастрюле, доведите до кипения на сильном огне. Уменьшите огонь, чтобы поддерживать кипение, накройте крышкой и варите до готовности, около 15 минут. Слейте оставшуюся жидкость и разложите киноа на противне с бортиками. Тем временем поджарьте семена подсолнечника до тёмно-золотистого цвета, около 4 минут. Переложите на тарелку остывать. Взбейте в большой миске уксус, масло, кленовый сироп (или мёд), соль и перец. Добавьте остывшую киноа, радиччо, морковь и абрикосы, перемешайте. Непосредственно перед подачей посыпьте салат семечками.