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Рубленые котлеты из курицы: вкуснее и сочнее, чем из обычного фарша

Рубленые котлеты из курицы: невероятно нежные и сочные

1:59
Еда

Рубленые котлеты из курицы — это вкусное блюдо, которое можно приготовить из куриного мяса. Однако, при использовании слишком мелкой мясорубки, курица может потерять влагу. Поэтому, рекомендуется нарезать курочку ножом, чтобы сохранить ее сочность. Можно использовать целую курицу, отделяя постепенно мясо, или приобрести уже нарезанное филе грудки и филе бедра. Для приготовления котлет от Food.ru понадобятся куриное яйцо, несколько ложек сметаны, соль и любимые специи. Перед жаркой котлеты можно запанировать в сухарях, манке или муке, но это необязательно.

Рубленые котлеты из курицы: невероятно нежные и сочные
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Итак, для 8 котлет вам понадобятся:

— 2 куриных грудки (около 800 г)
— 1 куриное бедро (около 170 г)
— 2 столовые ложки сметаны
— 1 яйцо
— 1 чайная ложка соли
— 0,5 чайной ложки смеси перцев
— 2 столовые ложки растительного масла

Приготовление:

  1. Нарежьте куриное филе грудки и бедра как можно мельче. Положите нарезанное мясо в большую миску, посолите и поперчите. Хорошо перемешайте.
  2. Взбейте куриное яйцо вилкой, добавьте его в миску с мясом, а также положите сметану. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородной массы.
  3. Отбейте фарш, опуская и поднимая его с силой вниз. Повторяйте этот процесс примерно 5 минут. Таким образом, котлеты станут более эластичными и не будут разваливаться при жарке. Сформируйте из фарша маленькие заготовки, используя влажные руки.
  4. Разогрейте растительное масло на сковороде. Обжарьте котлеты по 10 минут с каждой стороны на среднем огне.
  5. Закройте сковороду крышкой и уменьшите нагрев до минимального. Тушите котлеты еще 10 минут, пока они полностью не прожарятся.
  6. Подайте куриные котлеты вместе с киноа или другим гарниром по вашему вкусу.

Приятного аппетита!

Рубленые куриные котлетки
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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