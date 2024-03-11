Картофель, жареный с луком, розмарином и тмином: аромат, перед которым не устоять!

Картофель, жареный с луком, розмарином и тмином: любимое блюдо с новыми нотками

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Рецепт жареного картофеля с луком, розмарином и тмином — это простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить на сковороде. Картофель нарезается на ломтики и обжаривается вместе с луком в растительном масле. Добавление розмарина, тмина, чеснока, соли и перца придает блюду аромат и вкус. Готовый жареный картофель от сайта "Лайфхакер.ру" становится хрустящим снаружи, мягким внутри и имеет приятный аромат трав.

Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 700 г картофеля

— 2-3 ложки растительного масла

— 1 средняя луковица

— 1 зубчик чеснока

— щепотка тмина

— маленькая веточка розмарина

— соль, молотый чёрный перец — по вкусу

Итак, приступим к приготовлению:

1. Очистите картофель, нарежьте его на ломтики и промойте. После этого высушите картофель.

2. Разогрейте растительное масло на сковороде и добавьте нарезанный картофель. Обжаривайте его до золотистой корочки, время от времени переворачивая ломтики.

3. Когда картофель приобретет золотистый оттенок, добавьте нарезанный лук. Продолжайте готовить, периодически помешивая, пока картофель не станет хрустящим, а лук не станет мягким и прозрачным.

4. В данном этапе добавьте измельчённый чеснок, листья розмарина, тмин, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте, чтобы специи равномерно распределились, и готовьте еще несколько минут.

5. Когда картофель почти готов, снимите сковороду с огня и готовое блюдо можно подавать.

Жареный картофель с луком, розмарином и тмином готов к подаче на стол. Наслаждайтесь великолепным сочетанием ароматных трав и хрустящего картофеля! Приятного аппетита!