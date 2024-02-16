Тайный рецепт: Идеальный жареный картофель с медом и горчицей, от которого текут слюнки

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Каждый шеф-повар имеет свой секрет при приготовлении жареного картофеля, и Джастин Тейлор не является исключением. Его уникальный метод, основанный на сочетании меда и горчицы, обеспечивает невероятный хруст, который заставляет воду у всех во рту. Домашний гурман поделился своим рецептом в соцсетях, сопроводив фотографию соблазнительного картофельного угощения.

Фото: commons.wikimedia. org by Ankur Partap Singh is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Идеальный рецепт жареной картошки Джастина:

Ингредиенты:

Очищенный и нарезанный белый картофель (в зависимости от количества человек)

Две чайные ложки английской горчицы Колмана

Четыре чайные ложки сладкого меда

Соль и черный перец по вкусу

Приготовление:

Смешайте горчицу и перец в миске. Добавьте мед, тщательно перемешивая. Нагрейте противень с маслом в духовке, добавьте соль. Разместите картошку на противне и полейте медово-горчичной смесью. Периодически поливайте картошку каждые 5 минут в течение приготовления, чтобы сохранить хрустящий вкус.

Этот рецепт вызвал восторженные отклики, среди которых комментарии о том, что "слюнки текут, просто читая это". Но в этом не единственный секрет идеального жареного картофеля.

Другой опытный шеф-повар, Марк Уильямс, поделился своим важным советом: всегда дайте картофелю полностью остыть после пропаривания перед жаркой. Он утверждает, что этот шаг помогает избежать "водянистости" и обеспечивает четкий результат. Таким образом, комбинация секретных ингредиентов и правильных приемов готовки приводит к созданию идеального блюда, которое станет украшением любого воскресного ужина.