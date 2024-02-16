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Тайный рецепт: Идеальный жареный картофель с медом и горчицей, от которого текут слюнки

1:40
Еда

Каждый шеф-повар имеет свой секрет при приготовлении жареного картофеля, и Джастин Тейлор не является исключением. Его уникальный метод, основанный на сочетании меда и горчицы, обеспечивает невероятный хруст, который заставляет воду у всех во рту. Домашний гурман поделился своим рецептом в соцсетях, сопроводив фотографию соблазнительного картофельного угощения.

Тайный рецепт: Идеальный жареный картофель с медом и горчицей, от которого текут слюнки
Фото: commons.wikimedia. org by Ankur Partap Singh is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Идеальный рецепт жареной картошки Джастина:

Ингредиенты:

  • Очищенный и нарезанный белый картофель (в зависимости от количества человек)
  • Две чайные ложки английской горчицы Колмана
  • Четыре чайные ложки сладкого меда
  • Соль и черный перец по вкусу

Приготовление:

  1. Смешайте горчицу и перец в миске.
  2. Добавьте мед, тщательно перемешивая.
  3. Нагрейте противень с маслом в духовке, добавьте соль.
  4. Разместите картошку на противне и полейте медово-горчичной смесью.
  5. Периодически поливайте картошку каждые 5 минут в течение приготовления, чтобы сохранить хрустящий вкус.

Этот рецепт вызвал восторженные отклики, среди которых комментарии о том, что "слюнки текут, просто читая это". Но в этом не единственный секрет идеального жареного картофеля.

Другой опытный шеф-повар, Марк Уильямс, поделился своим важным советом: всегда дайте картофелю полностью остыть после пропаривания перед жаркой. Он утверждает, что этот шаг помогает избежать "водянистости" и обеспечивает четкий результат. Таким образом, комбинация секретных ингредиентов и правильных приемов готовки приводит к созданию идеального блюда, которое станет украшением любого воскресного ужина.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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