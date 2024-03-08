Свиная шея, запечённая с чесноком: шикарное и очень простое блюдо для праздника

Предлагаем вам простой и вкусный рецепт свиной шеи, запеченной с чесноком. Это беспроигрышное горячее от сайта "Лайфхакер.ру", которое сначала маринуется, а потом само печётся в духовке, оставляя хозяйке много свободного времени.
Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.
Количество порций: 6
Ингредиенты:
— 4-5 зубчиков чеснока, измельчённых,
— 100 мл растительного масла,
— 2 чайные ложки соли,
— 1,5 чайные ложки молотой смеси перцев (по вкусу),
— 1 чайная ложка сушёного тимьяна,
— 1 кг свиной шеи.
Приготовление:
В миске смешайте измельчённый чеснок, растительное масло, соль, перец и тимьян.
Натрите свиную шею полученной смесью, чтобы мясо пропиталось ароматами и вкусом.
Нарежьте поверхность мяса небольшими надрезами и разложите в них оставшиеся кусочки чеснока.
Положите свиную шею в подходящую емкость, накройте пленкой и оставьте в холодильнике на 8-10 часов для маринования.
Перед запеканием достаньте мясо из холодильника и оставьте комнатной температуре на примерно час.
Разогрейте духовку до 180 °C. Положите свиную шею в противень, застеленный фольгой, или форму для запекания и поставьте в духовку.
Запекайте мясо около 2,5 часов, периодически поливая его собственным соком для сохранения сочности.
После готовности, достаньте свиную шею из духовки и дайте ей отдохнуть 10-15 минут перед тем, как разрезать на порционные куски.
Подавайте запечённую свиную шею горячей с любым гарниром по вашему выбору. Наслаждайтесь обалденным вкусом этого блюда и радуйте своих близких! Приятного аппетита!
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