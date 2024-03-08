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Свиная шея, запечённая с чесноком: шикарное и очень простое блюдо для праздника

Свиная шея, запечённая с чесноком: мясо получается очень мягким и вкусным

1:46
Еда

Предлагаем вам простой и вкусный рецепт свиной шеи, запеченной с чесноком. Это беспроигрышное горячее от сайта "Лайфхакер.ру", которое сначала маринуется, а потом само печётся в духовке, оставляя хозяйке много свободного времени.

Свиная шея, запечённая с чесноком: мясо получается очень мягким и вкусным
Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Количество порций: 6

Ингредиенты:

— 4-5 зубчиков чеснока, измельчённых,

— 100 мл растительного масла,

— 2 чайные ложки соли,

— 1,5 чайные ложки молотой смеси перцев (по вкусу),

— 1 чайная ложка сушёного тимьяна,

— 1 кг свиной шеи.

Приготовление:

  1. В миске смешайте измельчённый чеснок, растительное масло, соль, перец и тимьян.
  2. Натрите свиную шею полученной смесью, чтобы мясо пропиталось ароматами и вкусом.
  3. Нарежьте поверхность мяса небольшими надрезами и разложите в них оставшиеся кусочки чеснока.
  4. Положите свиную шею в подходящую емкость, накройте пленкой и оставьте в холодильнике на 8-10 часов для маринования.
  5. Перед запеканием достаньте мясо из холодильника и оставьте комнатной температуре на примерно час.
  6. Разогрейте духовку до 180 °C. Положите свиную шею в противень, застеленный фольгой, или форму для запекания и поставьте в духовку.
  7. Запекайте мясо около 2,5 часов, периодически поливая его собственным соком для сохранения сочности.
  8. После готовности, достаньте свиную шею из духовки и дайте ей отдохнуть 10-15 минут перед тем, как разрезать на порционные куски.

Подавайте запечённую свиную шею горячей с любым гарниром по вашему выбору. Наслаждайтесь обалденным вкусом этого блюда и радуйте своих близких! Приятного аппетита!

Нереально вкусно! Свиная шея запечённая в духовке
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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