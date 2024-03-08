Как приготовить жареную свинину в сырно-сливочном соусе: вам придётся провести у плиты не более 15 минут

Жареная свинина в сырно-сливочном соусе: идеальное горячее на любой праздник

2:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Жареная свинина в сырно-сливочном соусе — это блюдо с нежным, насыщенным вкусом, в котором сочетаются упоительная сочность мяса с густым и бархатистым соусом из сливок, сыра и румяного лука.

Фото: flickr.com by www.bluewaikiki.com is licensed under CC BY 2.0.

Рецепт данного блюда от сайта "Лайфхакер.ру" рассчитан на 3 порции.

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 3 кусочка свиной корейки на кости,

— соль и перец чёрный молотый по вкусу,

— 2,5 столовые ложки растительного масла,

— 1 репчатый лук, нарезанный полукольцами,

— 70-80 г сыра, натёртого на крупной тёрке,

— 1 столовая ложка сливочного масла,

— 120-150 мл сливок с жирностью от 20%,

— 1 столовая ложка дижонской или другой горчицы,

— тимьян по вкусу.

Приступим к приготовлению:

Заверните мясо в пакет или плёнку и слегка отбейте его, оставив рёбра нетронутыми. Посолите и поперчите мясо с обеих сторон. Разогрейте 1-2 ложки растительного масла в сковороде на среднем огне. Обжарьте свинину примерно по 2-3 минуты с каждой стороны. Уменьшите огонь до умеренного и жарьте мясо ещё 8-10 минут, перевернув его один раз. Время готовки может меняться в зависимости от толщины мяса. Нарежьте лук полукольцами, а сыр натрите на крупной тёрке. Можно использовать чеддер, эменталь или любой другой сыр по вашему вкусу. В другой сковороде разогрейте сливочное масло и оставленное растительное на среднем огне. Обжарьте лук до мягкости и лёгкой румяности. Добавьте в сковороду теплые сливки, сыр и горчицу. Посолите немного и перемешайте. Полейте мясо получившимся соусом, посыпьте немного тимьяна. Накройте сковороду крышкой и оставьте на небольшом огне ещё на 5 минут. Подавайте жареную свинину в сырно-сливочном соусе горячей. Вы можете подать ее с свежими овощами или картофельным пюре.

Приятного аппетита!