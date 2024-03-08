Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Раскрыта предельная продолжительность перебоев с водой в квартире
Как избежать кожных инфекций в тренажерном зале: советы дерматолога
Эти два фильма снимались в по-настоящему экстремальных условиях
В МЭИ разработали комплекс навигации для беспилотников без GPS и ГЛОНАСС
В США пообещали не сокращать программу медстрахования для пожилых людей
Бицепс и трицепс: что это такое, план тренировок и ошибки в технике
Появилась новая информация о Dragon's Dogma 2
Эксперты "Автотеки" рассказали, какие автомобили люкс-сегмента чаще всего участвуют в аварийных аукционах США
Алла Пугачёва кратко высказалась о причинах полемики со Стасом Михайловым
Как приготовить жареную свинину в сырно-сливочном соусе: вам придётся провести у плиты не более 15 минут

Жареная свинина в сырно-сливочном соусе: идеальное горячее на любой праздник

2:06
Еда

Жареная свинина в сырно-сливочном соусе — это блюдо с нежным, насыщенным вкусом, в котором сочетаются упоительная сочность мяса с густым и бархатистым соусом из сливок, сыра и румяного лука.

Жареная свинина в сырно-сливочном соусе: идеальное горячее на любой праздник
Фото: flickr.com by www.bluewaikiki.com is licensed under CC BY 2.0.

Рецепт данного блюда от сайта "Лайфхакер.ру" рассчитан на 3 порции.

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 3 кусочка свиной корейки на кости,

— соль и перец чёрный молотый по вкусу,

— 2,5 столовые ложки растительного масла,

— 1 репчатый лук, нарезанный полукольцами,

— 70-80 г сыра, натёртого на крупной тёрке,

— 1 столовая ложка сливочного масла,

— 120-150 мл сливок с жирностью от 20%,

— 1 столовая ложка дижонской или другой горчицы,

— тимьян по вкусу.

Приступим к приготовлению:

  1. Заверните мясо в пакет или плёнку и слегка отбейте его, оставив рёбра нетронутыми. Посолите и поперчите мясо с обеих сторон.
  2. Разогрейте 1-2 ложки растительного масла в сковороде на среднем огне. Обжарьте свинину примерно по 2-3 минуты с каждой стороны.
  3. Уменьшите огонь до умеренного и жарьте мясо ещё 8-10 минут, перевернув его один раз. Время готовки может меняться в зависимости от толщины мяса.
  4. Нарежьте лук полукольцами, а сыр натрите на крупной тёрке. Можно использовать чеддер, эменталь или любой другой сыр по вашему вкусу.
  5. В другой сковороде разогрейте сливочное масло и оставленное растительное на среднем огне. Обжарьте лук до мягкости и лёгкой румяности.
  6. Добавьте в сковороду теплые сливки, сыр и горчицу. Посолите немного и перемешайте.
  7. Полейте мясо получившимся соусом, посыпьте немного тимьяна. Накройте сковороду крышкой и оставьте на небольшом огне ещё на 5 минут.
  8. Подавайте жареную свинину в сырно-сливочном соусе горячей. Вы можете подать ее с свежими овощами или картофельным пюре.

Приятного аппетита!

Свинина в сметанно-сырном соусе
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
В ЕС скоро будут воевать из-за воды. Отобрать её у РФ не удалось

В Европе сложился жёсткий дефицит пресной воды, из-за чего среди стран ЕС могут начаться конфликты. Для РФ открывается возможность отличной игры. 

Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия
Нагиев не смог вести вокальное шоу "Голос", так как дал согласие на участие в других проектах
Лидер группы "АукцЫон" Сергей Рогожин рассказал, почему Дмитрий Нагиев ушел с Первого канала
"Я два года кормила бессовестного менеджера". Разгневанные клиенты "Сбера" требуют расторгнуть полис "Семейный актив"
Черная дыра размером с Меркурий внутри Солнца, обнаружить которую не представляется возможным: астрономы объяснили реальность такой гипотезы
В Тернах добиваются остатки "Азова"*, ВСУ заявили о критическом положении в Красном Дмитрий Плотников Артефакты истории: палетка Нармера из Древнего Египта Вячеслав Шпаковский Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия Любовь Степушова
Это растение может играть разнообразные роли. Рассказываем о зверобое
Рыба будет попадать на ваш крючок намного чаще: в Швеции изобрели инновационное устройство для более точного размещения приманки в воде
Животик лопается: эта порода собак, которая приобретается, чтобы постоянно смеяться
Животик лопается: эта порода собак, которая приобретается, чтобы постоянно смеяться
Последние материалы
Эти два фильма снимались в по-настоящему экстремальных условиях
В МЭИ разработали комплекс навигации для беспилотников без GPS и ГЛОНАСС
В США пообещали не сокращать программу медстрахования для пожилых людей
Появилась новая информация о Dragon's Dogma 2
Бицепс и трицепс: что это такое, план тренировок и ошибки в технике
Эксперты "Автотеки" рассказали, какие автомобили люкс-сегмента чаще всего участвуют в аварийных аукционах США
Алла Пугачёва кратко высказалась о причинах полемики со Стасом Михайловым
Побережье Турции приобрело оранжевый оттенок
Все о химическом пилинге: процедура, уход и часто задаваемые вопросы
Рулетики из крабовых палочек: просто делаются и красиво смотрятся на праздничном столе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников