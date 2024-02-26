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Как опытные хозяйки сохраняют яркость и насыщенность цвета укропа и лука в супе

1:01
Еда

Приготовление супа — это настоящее искусство, и я хочу поделиться с вами простой, но эффективной хитростью, чтобы ваш суп всегда радовал глаз и вкус.

Как опытные хозяйки сохраняют яркость и насыщенность цвета укропа и лука в супе
Фото: commons.wikimedia. org by Nillerdk is licensed under CC-BY-3.0

Добавление зелени после варки:

Подчеркните свежесть блюда, добавив тщательно нашинкованный укроп или лук после того, как суп уже сварен и огонь выключен.

Щепотка соды для яркости:

Сделайте ваше блюдо не только вкусным, но и визуально привлекательным. Добавьте щепотку соды в суп перед подачей. Это не повлияет на вкус, но придаст вашему блюду аппетитный вид.

Секрет для овощей:

Примените тот же прием при приготовлении овощей для салата или гарнира. После закипания воды, добавьте щепотку соды и опустите свежие овощи. Выключите огонь, дайте овощам постоять под закрытой крышкой 5-7 минут, и на вашем столе окажутся сочные и яркие ингредиенты.

Проявите мастерство в кулинарии с этой простой техникой, придающей яркие оттенки каждому блюду.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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