Секрет идеальных пельменей: почему их стоит замачивать перед варкой, чтоб не слипались

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Итак, друзья, вот вам совет от настоящего повара, как приготовить идеальные пельмени.

Фото: pexels.com by Elina Fairytale is licensed under public domain

Давайте разберемся, почему иногда начинка «уплывает» в воду, и как сделать так, чтобы это больше не происходило. Прежде чем кинуть пельмени в кипящую воду, просто замочите их в теплой воде на несколько минут. Этот хитрый ход не только сэкономит время, но и спасет вас от разочарования, когда начинка решает покинуть тесто в процессе варки.

Быстрее и вкуснее: новый трюк с пельменями, который стоит попробовать!

Если вам не терпится поесть, и размораживать полуфабрикаты нет времени, этот метод — ваш спаситель. Замачивание пельменей в теплой воде сделает их более эластичными, сохранит форму в процессе варки и добавит в блюдо неповторимый вкус.

Когда пельмени закипят, не забудьте добавить стакан холодной воды — так вы дадите начинке время дойти до готовности вместе с тестом. В результате получится блюдо, которое вас приятно удивит своим вкусом и текстурой. Попробуйте этот простой трюк, и вы больше не захотите варить пельмени иначе!