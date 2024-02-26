Креветки в кляре: вкусный и эффектный способ приготовить этот морской деликатес

Креветки в кляре: в этом рецепте размер креветок неважен

Обжаренные в кляре креветки — превосходный вариант приготовления данного морского деликатеса. Этот простой и вкусный рецепт от сайта "Good-Menu.Ru" позволяет насладиться сочными и ароматными креветками без особых усилий. Без разницы, какого размера креветки вы используете — большие или обычные, в любом случае получится очень вкусно.

Фото: flickr.com by jeffreyw is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты (4-6 порций):

— 800 г крупных креветок

— 3 столовые ложки муки

— 1 яйцо

— 1 чайная ложка соли

— щепотка соды

— 100 мл воды

— растительное масло

Приготовление

Разморозите свежезамороженные креветки. Лучший способ — размораживание в холодильнике при низкой температуре, чтобы сохранить все их вкусовые и питательные свойства. Очистите креветки, удалив голову, лапки и панцирь. Оставьте последнюю фалангу панциря и хвостик для красоты. Приготовьте обычное тесто для приготовления кляра из муки и яйца. Добавьте соль, перец и щепотку соды. Тщательно размешайте тесто до однородной консистенции. Постепенно добавьте воду до получения тесто, напоминающего по консистенции тесто для оладий. Пробуйте на соль и специи, чтобы тесто было в меру солёным и немного острым. Окуните каждую креветку в кляр, чтобы она покрылась тестом со всех сторон. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Желательно, чтобы масло полностью покрывало креветки, чтобы они прожарились ровно и имели в итоге красивый вид. Можно также использовать фритюрницу для жарки креветок в кляре, но классический метод на сковороде всегда даёт отличный результат. Погрузите креветки в разогретое масло и обжарьте их со всех сторон около минуты. Быстро обжаренные креветки приобретут прекрасный оранжевый оттенок, свидетельствующий об их готовности. Помните, что время жарки зависит от размера креветок, поэтому обратите внимание на их цвет и текстуру. Выложите обжаренные креветки на бумажные салфетки, чтобы они впитали излишки масла.

Теперь у вас готовы красивые, сочные креветки в кляре. Подайте их к столу как закуску или основное блюдо. Будьте уверены, что это блюдо не оставит вас равнодушными и покорит своим неповторимым вкусом.