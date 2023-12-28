Нарядный салат с креветками украсит новогодний стол

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот простой салат с креветками станет хитом новогоднего стола. Он получается лёгким и сочным, а разноцветные ингредиенты сделают его праздничным. Рецептом поделился сайт "Утро.ру".

Фото: https://www.sydneychristmaspartycruises.com.au/ by Jill Wellington is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Ингредиенты:

Королевские креветки.

Помидоры (обычные или черри).

Перья зелёного лука.

Салат.

Сладкий перец.

Сметана.

Натуральный йогурт.

Коричневый сахар.

Морская соль.

Молотый перец.

Приготовление

1. Овощи вымыть, просушить, нарезать и смешать в миске.

2. Креветки отварить, нарезать, добавить к овощам. Получившуюся смесь распределите по неглубоким чашкам.

3. В отдельной чашке перемешать йогурт, сметану. Посолить и поперчить смесь, взбить до однородной массы венчиком.

4. Залить им салат. В каждую чашку положить пару креветок.

5. Блюдо украсить помидорами. Также подойдут кусочки лайма, листья мяты.