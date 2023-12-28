Этот простой салат с креветками станет хитом новогоднего стола. Он получается лёгким и сочным, а разноцветные ингредиенты сделают его праздничным. Рецептом поделился сайт "Утро.ру".
Ингредиенты:
Приготовление
1. Овощи вымыть, просушить, нарезать и смешать в миске.
2. Креветки отварить, нарезать, добавить к овощам. Получившуюся смесь распределите по неглубоким чашкам.
3. В отдельной чашке перемешать йогурт, сметану. Посолить и поперчить смесь, взбить до однородной массы венчиком.
4. Залить им салат. В каждую чашку положить пару креветок.
5. Блюдо украсить помидорами. Также подойдут кусочки лайма, листья мяты.
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