Стейки в медово-горчичном соусе: лучше всего подать их с фруктами, запечёнными на гриле

Стейки в медово-горчичном соусе: отличаются бесподобным вкусом и тонким ароматом яблока с корицей

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Медово-горчичные стейки — идеальное блюдо для любителей сочетания сладкого и соленого. Аромат яблока и корицы придает им особую привлекательность. Следуйте этому простому рецепту от сайта "Гастроном.ру" и насладитесь великолепным сочетанием вкусов.

Фото: commons.wikimedia.org by Tim Pierce is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты на 4 порции:

— 4 куска вырезки (весом 220-250 г каждый)

— 1 лимон и зеленый салат для подачи

— растительное масло для смазывания

Для соуса:

— 5 столовых ложек дижонской горчицы

— 1 столовая ложка кальвадоса

— 2 столовых ложки яблочного сока

— 1 столовая ложка лимонного сока

— 1 столовая ложка мёда

— 1 чайная ложка молотой корицы

— соль

Приготовление:

В миске тщательно смешайте дижонскую горчицу, кальвадос, яблочный и лимонный сок. Добавьте мёд, молотую корицу и немного соли. Хорошо перемешайте все ингредиенты до получения однородного соуса. Распределите угли на барбекю или мангале так, чтобы были две температурные зоны — с сильным и несильным огнем. Раскалите решетку и смажьте ее растительным маслом. Выложите стейки над самыми горячими углями и обжарьте одну сторону мяса в течение 2-3 минут. Затем переверните и смажьте обжаренную сторону соусом. Переложите стейки в зону с меньшим огнем, переверните их и снова смажьте соусом. Продолжайте готовить до желаемой степени прожарки, периодически переворачивая и смазывая соусом. Подавайте стейки с ломтиками лимона на листьях зелёного салата.

Подсказка: Как дополнение к стейкам, можно подать запечённые на гриле фрукты. Чтобы придать соусу еще более ароматный вкус, попробуйте добавить свежемолотую корицу. Для этого подержите коричную палочку над огнем, затем размельчите её в ступке или в кофемолке.