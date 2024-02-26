Стейки в медово-горчичном соусе: лучше всего подать их с фруктами, запечёнными на гриле

Медово-горчичные стейки — идеальное блюдо для любителей сочетания сладкого и соленого. Аромат яблока и корицы придает им особую привлекательность. Следуйте этому простому рецепту от сайта "Гастроном.ру" и насладитесь великолепным сочетанием вкусов.
Фото: commons.wikimedia.org by Tim Pierce is licensed under CC BY 2.0.
Ингредиенты на 4 порции:
— 4 куска вырезки (весом 220-250 г каждый) — 1 лимон и зеленый салат для подачи — растительное масло для смазывания
В миске тщательно смешайте дижонскую горчицу, кальвадос, яблочный и лимонный сок. Добавьте мёд, молотую корицу и немного соли. Хорошо перемешайте все ингредиенты до получения однородного соуса.
Распределите угли на барбекю или мангале так, чтобы были две температурные зоны — с сильным и несильным огнем. Раскалите решетку и смажьте ее растительным маслом. Выложите стейки над самыми горячими углями и обжарьте одну сторону мяса в течение 2-3 минут. Затем переверните и смажьте обжаренную сторону соусом.
Переложите стейки в зону с меньшим огнем, переверните их и снова смажьте соусом. Продолжайте готовить до желаемой степени прожарки, периодически переворачивая и смазывая соусом.
Подавайте стейки с ломтиками лимона на листьях зелёного салата.
Подсказка: Как дополнение к стейкам, можно подать запечённые на гриле фрукты. Чтобы придать соусу еще более ароматный вкус, попробуйте добавить свежемолотую корицу. Для этого подержите коричную палочку над огнем, затем размельчите её в ступке или в кофемолке.
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Стейки в Медово-Горчичном Маринаде | Beef Steaks Recipe
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