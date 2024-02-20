Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Глава СНБО Данилов рассказал о предложении Кузьминову остаться на Украине
ЦТАК: Ким Чен Ын получил в подарок от Путина автомобиль производства России
World Meteo: Эль-Ниньо принесёт летом в РФ "жару тысячелетия"
Кинокритики оценили вторую часть "Дюны" положительно
Кинолог Голубев предостерёг хозяев от содержания собаки на цепи
Совместное проживание с собакой: как это влияет на человека и его здоровье
Экономист Колташов: страны ЕС совершили экономическое самоубийство санкциями против России
"Герани" летят на Украину: взрывы в Днепропетровске, Запорожье и Полтавской области
Глава офиса трансформации Бахматов: 90% мостов в Киеве — аварийные
Румяная картошка, запечённая в соевом соусе: вкусный гарнир или самостоятельное блюдо

Картошка в соевом соусе, запечённая в духовке: получается румяная и невероятно вкусная

2:02
Еда

Предлагаем вам простой и быстрый рецепт вкусной и ароматной запечённой картошки в соевом соусе. Это блюдо. приготовленное по рецепту портала RussianFood. com, идеально подойдёт как для обеда, так и для ужина, и будет отличным гарниром к мясным блюдам.

Картошка в соевом соусе, запечённая в духовке: получается румяная и невероятно вкусная
Фото: flickr.com by surroundsound5000 is licensed under CC BY-ND 2.0.

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты на 4 порции:

  • 800 г картофеля,
  • 4 столовые ложки соевого соуса,
  • 5 столовых ложек растительного масла,
  • 1 столовая ложка измельчённого чеснока,
  • 1 чайная ложка смеси сухих итальянских трав,
  • 0,5 чайной ложки молотого ореха мускатного,
  • 0,5 чайной ложки молотого чёрного перца

Итак, перейдем к приготовлению:

  1. Очистите и нарежьте картофель на части. Разрежьте его на 2 или 4 части в зависимости от размера картофелины. Затем отварите нарезанный картофель до полуготовности.
  2. Приготовьте соус: в миске смешайте соевый соус, растительное масло, измельчённый чеснок, молотый перец, смесь сухих итальянских трав и молотый орех мускатный. Это сочетание ингредиентов придаст картофелю аромат и особый вкус.
  3. Переложите немного остывший картофель в большую миску и добавьте приготовленный соус. Тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек картофеля равномерно пропитался соусом.
  4. Смажьте противень или форму для запекания маслом и выложите на него картофель. Равномерно распределите по противню.
  5. Запекайте картофель в духовке, разогретой до 200 градусов, в течение 15-20 минут, пока он не станет золотисто-румяным.
  6. Готовую запеченную картошку можно подавать как самостоятельное блюдо, а также использовать в качестве вкусного гарнира к различным мясным блюдам.

Приготовленная таким образом картошка в соевом соусе, запечённая в духовке, станет настоящим украшением вашего обеда или ужина. Насладитесь её неповторимым ароматом и вкусом!

Румяная картошечка в Духовке, Удачный рецепт для Вкусного Обеда или Ужина
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Пять продуктов для ухода за кожей вокруг глаз, обладающих удивительным действием

Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.

Пять средств для кожи вокруг глаз с волшебным эффектом
Стиральная машинка будет как новенькая: надо знать только, сколько лимонной кислоты и куда всыпать
Стиральная машинка будет как новенькая: надо знать только, сколько лимонной кислоты и куда всыпать
Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что лучше понял положение дел в Америке после смерти Алексея Навального*
Финские резервисты не желают служить в армии после обострения отношений с Россией
Офицеры ВС РФ и ВСУ назвали главные составляющие успеха ВС РФ в Авдеевке Любовь Степушова Большая победа России в Авдеевке ввергла Запад в уныние и депрессию Дмитрий Плотников Либеральная оппозиция оказалась не в состоянии выбрать, кто для неё Навальный* Олег Володин
Этот "соседушка" для картошки повысит её урожайность в два раза: посоветовали опытные агрономы
Секрет долговечности: почему каждый автомобиль нуждается в высоких оборотах двигателя
3 простых секрета идеальных кухонных полотенец: как легко избавиться от пятен - рассказываем
3 простых секрета идеальных кухонных полотенец: как легко избавиться от пятен - рассказываем
Последние материалы
В РФ запретили выращивание более 10 кустов ипомеи на участке из-за галлюциногена
Нарышкин: многие представители Киева уже готовы перейти на сторону РФ
Картошка в соевом соусе, запечённая в духовке: получается румяная и невероятно вкусная
Автоэксперт Житнухин назвал самые ненадежные автомобили Hyundai
Нефролог Елисеев рассказал о самых вредных для почек продуктах
Премьерный фильм "Наполеон" Ридли Скотта выйдет на Apple TV+ в марте
Белгородские юнармейцы записали видеообращение сверстникам из Чехии с призывом прекратить поставки оружия Украине
Учёным пришлось извиняться за нарисованную нейросетью непристойность
Почему кошки ревнуют: разбираемся в причинах
Онколог Иванов назвал самые распространенные симптомы рака глаз
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников