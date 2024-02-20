Румяная картошка, запечённая в соевом соусе: вкусный гарнир или самостоятельное блюдо

Предлагаем вам простой и быстрый рецепт вкусной и ароматной запечённой картошки в соевом соусе. Это блюдо. приготовленное по рецепту портала RussianFood. com, идеально подойдёт как для обеда, так и для ужина, и будет отличным гарниром к мясным блюдам.
Фото: flickr.com by surroundsound5000 is licensed under CC BY-ND 2.0.
Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты на 4 порции:
800 г картофеля,
4 столовые ложки соевого соуса,
5 столовых ложек растительного масла,
1 столовая ложка измельчённого чеснока,
1 чайная ложка смеси сухих итальянских трав,
0,5 чайной ложки молотого ореха мускатного,
0,5 чайной ложки молотого чёрного перца
Итак, перейдем к приготовлению:
Очистите и нарежьте картофель на части. Разрежьте его на 2 или 4 части в зависимости от размера картофелины. Затем отварите нарезанный картофель до полуготовности.
Приготовьте соус: в миске смешайте соевый соус, растительное масло, измельчённый чеснок, молотый перец, смесь сухих итальянских трав и молотый орех мускатный. Это сочетание ингредиентов придаст картофелю аромат и особый вкус.
Переложите немного остывший картофель в большую миску и добавьте приготовленный соус. Тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек картофеля равномерно пропитался соусом.
Смажьте противень или форму для запекания маслом и выложите на него картофель. Равномерно распределите по противню.
Запекайте картофель в духовке, разогретой до 200 градусов, в течение 15-20 минут, пока он не станет золотисто-румяным.
Готовую запеченную картошку можно подавать как самостоятельное блюдо, а также использовать в качестве вкусного гарнира к различным мясным блюдам.
Приготовленная таким образом картошка в соевом соусе, запечённая в духовке, станет настоящим украшением вашего обеда или ужина. Насладитесь её неповторимым ароматом и вкусом!
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Румяная картошечка в Духовке, Удачный рецепт для Вкусного Обеда или Ужина
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