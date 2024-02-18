Картошка по-французски в духовке: вкусна сама по себе, в качестве самостоятельного блюда

Картошка по-французски — это настоящая классика, которую можно приготовить в духовке для удовольствия всей семьи. Это изысканное горячее блюдо из французской кухни, известное также как "гратен". Главное правило приготовления по рекомендации сайта "Гастроном.ру" — нарезать картофель тонкими ломтиками, чтобы они хорошо пропитались сливками, и получилась нежная текстура запеканки. Остальное — просто: слоями картофель, сыр, чеснок и тимьян, залить сливками и запечь.
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Ингредиенты:
2 кг картофеля,
2 зубчика чеснока,
200 г твёрдого сыра,
120 г сливочного масла,
0,5 ч. л. сушёного тимьяна,
500 мл сливок (жирностью 20%),
соль и чёрный перец — по вкусу.
Вот рецепт приготовления:
Приготовьте все необходимые ингредиенты. Разрежьте чеснок пополам и натрите им дно жаропрочной формы. Смажьте форму сливочным маслом.
Мелко нарубите оставшийся чеснок. Вымойте и очистите картофель. Нарежьте картофель тонкими ломтиками примерно 2 мм толщиной. Промойте и обсушите картофель.
Тёртый сыр смешайте с нарезанным чесноком и тимьяном. Выложите картофель слоями в форму, посыпая каждый слой сырной смесью.
Нарежьте сливочное масло на кубики и равномерно распределите его поверх картофеля. Залейте все сливками.
Разогрейте духовку до 180°C и запекайте картошку примерно 40-45 минут, пока не образуется золотистая корочка. Дайте блюду немного остыть в течение 10 минут перед подачей.
Таким образом, картошка по-французски в духовке — это прекрасный способ создать вкусное и ароматное блюдо для всей семьи. Наслаждайтесь ее нежностью и богатым вкусом, и не забудьте добавить свою изюминку к рецепту, если хотите. Приятного аппетита!
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КАРТОФЕЛЬ В ДУХОВКЕ по-французски в сливочном соусе Люда Изи Кук картофель
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