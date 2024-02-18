Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Украина пригрозила США и России ядерной бомбой
Что можно сажать после клубники
Военный эксперт Подопригора: БПЛА практически стали главным оружием ВС России
Times: победа в Авдеевке стала одним из крупнейших боевых успехов России
Астробиологи доказали невозможность зарождения жизни на Титане
Правила посещения тренажёрного зала для новчиков
Врач Чудаков заявил, что алюминий в фольге и зубной пасте может быть опасен для здоровья
Какие садовые инструменты должны быть всегда на даче
Захарова высмеяла Кулебу, затянувшегося сигарой прямо в эфире телемарафона
Картошка по-французски в духовке: вкусна сама по себе, в качестве самостоятельного блюда

Картошка по-французски в духовке: нежная текстура и упоительный аромат

1:54
Еда

Картошка по-французски — это настоящая классика, которую можно приготовить в духовке для удовольствия всей семьи. Это изысканное горячее блюдо из французской кухни, известное также как "гратен". Главное правило приготовления по рекомендации сайта "Гастроном.ру" — нарезать картофель тонкими ломтиками, чтобы они хорошо пропитались сливками, и получилась нежная текстура запеканки. Остальное — просто: слоями картофель, сыр, чеснок и тимьян, залить сливками и запечь.

Картошка по-французски в духовке: нежная текстура и упоительный аромат
Фото: commons.wikimedia.org by Christian Thiele is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Germany

Ингредиенты:

  • 2 кг картофеля,
  • 2 зубчика чеснока,
  • 200 г твёрдого сыра,
  • 120 г сливочного масла,
  • 0,5 ч. л. сушёного тимьяна,
  • 500 мл сливок (жирностью 20%),
  • соль и чёрный перец — по вкусу.

Вот рецепт приготовления:

  1. Приготовьте все необходимые ингредиенты. Разрежьте чеснок пополам и натрите им дно жаропрочной формы. Смажьте форму сливочным маслом.
  2. Мелко нарубите оставшийся чеснок. Вымойте и очистите картофель. Нарежьте картофель тонкими ломтиками примерно 2 мм толщиной. Промойте и обсушите картофель.
  3. Тёртый сыр смешайте с нарезанным чесноком и тимьяном. Выложите картофель слоями в форму, посыпая каждый слой сырной смесью.
  4. Нарежьте сливочное масло на кубики и равномерно распределите его поверх картофеля. Залейте все сливками.
  5. Разогрейте духовку до 180°C и запекайте картошку примерно 40-45 минут, пока не образуется золотистая корочка. Дайте блюду немного остыть в течение 10 минут перед подачей.

Таким образом, картошка по-французски в духовке — это прекрасный способ создать вкусное и ароматное блюдо для всей семьи. Наслаждайтесь ее нежностью и богатым вкусом, и не забудьте добавить свою изюминку к рецепту, если хотите. Приятного аппетита!

КАРТОФЕЛЬ В ДУХОВКЕ по-французски в сливочном соусе Люда Изи Кук картофель
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отреагировал на выступление Юлии Навальной на Мюнхенской конференции

В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.

Дмитрий Полянский прокомментировал выступление Юлии Навальной в Мюнхене
Секреты похудения Хюррем Султан из "Великолепного века"
Актриса Мерьем Узерли рассказала, как похудела после съемок сериала "Великолепный век"
Закачка миллиарда тонн выбросов в недра Западной Сибири даст дополнительные доходы бюджету
В рецепте божественного шоколадного торта используются всего два ингредиента — и его не нужно выпекать
Авдеевка освобождена, российская армия перешла в мощное наступление на Запорожье Дмитрий Плотников "Байден для России лучше Трампа". На Западе недоумевают. Путин шутит? Любовь Степушова Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев
На что нужно обратить внимание при повышенном расходе топлива: названы 3 датчика
Какие автомобили с пробегом не нужно покупать: названы 5 признаков
Рецепт торта, приготовленного в микроволновой печи, «обнимаю в кружке» и занимает всего 10 минут.
Рецепт торта, приготовленного в микроволновой печи, «обнимаю в кружке» и занимает всего 10 минут.
Последние материалы
Врач Чудаков заявил, что алюминий в фольге и зубной пасте может быть опасен для здоровья
Правила посещения тренажёрного зала для новчиков
Какие садовые инструменты должны быть всегда на даче
Захарова высмеяла Кулебу, затянувшегося сигарой прямо в эфире телемарафона
Авдеевка освобождена, российская армия перешла в мощное наступление на Запорожье
Ученые назвали россиянам идеальный завтрак
Как обеззаразить семена перед посадкой
Хирург Неймарк назвал причины увеличения детского ожирения в РФ
Не все комнатные растения будут расти в одной комнате
Эти упражнения очень полезны для спины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников