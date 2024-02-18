Картошка по-французски в духовке: вкусна сама по себе, в качестве самостоятельного блюда

Картошка по-французски в духовке: нежная текстура и упоительный аромат

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Картошка по-французски — это настоящая классика, которую можно приготовить в духовке для удовольствия всей семьи. Это изысканное горячее блюдо из французской кухни, известное также как "гратен". Главное правило приготовления по рекомендации сайта "Гастроном.ру" — нарезать картофель тонкими ломтиками, чтобы они хорошо пропитались сливками, и получилась нежная текстура запеканки. Остальное — просто: слоями картофель, сыр, чеснок и тимьян, залить сливками и запечь.

Фото: commons.wikimedia.org by Christian Thiele is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Germany

Ингредиенты:

2 кг картофеля,

2 зубчика чеснока,

200 г твёрдого сыра,

120 г сливочного масла,

0,5 ч. л. сушёного тимьяна,

500 мл сливок (жирностью 20%),

соль и чёрный перец — по вкусу.

Вот рецепт приготовления:

Приготовьте все необходимые ингредиенты. Разрежьте чеснок пополам и натрите им дно жаропрочной формы. Смажьте форму сливочным маслом. Мелко нарубите оставшийся чеснок. Вымойте и очистите картофель. Нарежьте картофель тонкими ломтиками примерно 2 мм толщиной. Промойте и обсушите картофель. Тёртый сыр смешайте с нарезанным чесноком и тимьяном. Выложите картофель слоями в форму, посыпая каждый слой сырной смесью. Нарежьте сливочное масло на кубики и равномерно распределите его поверх картофеля. Залейте все сливками. Разогрейте духовку до 180°C и запекайте картошку примерно 40-45 минут, пока не образуется золотистая корочка. Дайте блюду немного остыть в течение 10 минут перед подачей.

Таким образом, картошка по-французски в духовке — это прекрасный способ создать вкусное и ароматное блюдо для всей семьи. Наслаждайтесь ее нежностью и богатым вкусом, и не забудьте добавить свою изюминку к рецепту, если хотите. Приятного аппетита!