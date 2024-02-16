Подайте отварную брокколи с густым сырным соусом: блюдо заиграет новыми красками

Отварная брокколи с сырным соусом — лёгкое, полезное и вкусное блюдо! Брокколи, приправленная аппетитным соусом по рецепту сайта "Лайфхакер.ру", понравится и вегетарианцам, и тем, кто следит за фигурой, и всем любителям лёгких овощных блюд.
Фото: commons.wikimedia.org by Vegan Feast Catering is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Чтобы приготовить отварную брокколи с сырным соусом, вам понадобятся:
500-600 г брокколи,
300-350 г чеддера или другого сыра,
180 мл молока,
соль, перец белый молотый,
щепотка молотого мускатного ореха.
Приготовление
Сначала отварите брокколи в слегка подсоленной воде примерно за 4 минуты или приготовьте на пару.
Затем натрите сыр на крупной тёрке.
В кастрюле нагрейте молоко на умеренном огне до почти кипения.
Добавьте натертый сыр и аккуратно помешивайте, пока сыр полностью не растворится. При этом можно добавить немного соли, перца и щепотку мускатного ореха для придания вкуса.
Перед подачей полейте отварную брокколи сырным соусом.
Теперь ваше блюдо готово к употреблению! Наслаждайтесь вкусом и полезными свойствами этого сочетания!
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Брокколи под Сырным соусом - Простые рецепты вкусных блюд
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