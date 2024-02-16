Подайте отварную брокколи с густым сырным соусом: блюдо заиграет новыми красками

Отварная брокколи с сырным соусом: легко, полезно и вкусно

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Отварная брокколи с сырным соусом — лёгкое, полезное и вкусное блюдо! Брокколи, приправленная аппетитным соусом по рецепту сайта "Лайфхакер.ру", понравится и вегетарианцам, и тем, кто следит за фигурой, и всем любителям лёгких овощных блюд.

Фото: commons.wikimedia.org by Vegan Feast Catering is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Чтобы приготовить отварную брокколи с сырным соусом, вам понадобятся:

500-600 г брокколи,

300-350 г чеддера или другого сыра,

180 мл молока,

соль, перец белый молотый,

щепотка молотого мускатного ореха.

Приготовление

Сначала отварите брокколи в слегка подсоленной воде примерно за 4 минуты или приготовьте на пару. Затем натрите сыр на крупной тёрке. В кастрюле нагрейте молоко на умеренном огне до почти кипения. Добавьте натертый сыр и аккуратно помешивайте, пока сыр полностью не растворится. При этом можно добавить немного соли, перца и щепотку мускатного ореха для придания вкуса. Перед подачей полейте отварную брокколи сырным соусом.

Теперь ваше блюдо готово к употреблению! Наслаждайтесь вкусом и полезными свойствами этого сочетания!