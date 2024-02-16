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Подайте отварную брокколи с густым сырным соусом: блюдо заиграет новыми красками

Отварная брокколи с сырным соусом: легко, полезно и вкусно

1:12
Еда

Отварная брокколи с сырным соусом — лёгкое, полезное и вкусное блюдо! Брокколи, приправленная аппетитным соусом по рецепту сайта "Лайфхакер.ру", понравится и вегетарианцам, и тем, кто следит за фигурой, и всем любителям лёгких овощных блюд.

Отварная брокколи с сырным соусом: легко, полезно и вкусно
Фото: commons.wikimedia.org by Vegan Feast Catering is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Чтобы приготовить отварную брокколи с сырным соусом, вам понадобятся:

  • 500-600 г брокколи,
  • 300-350 г чеддера или другого сыра,
  • 180 мл молока,
  • соль, перец белый молотый,
  • щепотка молотого мускатного ореха.

Приготовление

  1. Сначала отварите брокколи в слегка подсоленной воде примерно за 4 минуты или приготовьте на пару.
  2. Затем натрите сыр на крупной тёрке.
  3. В кастрюле нагрейте молоко на умеренном огне до почти кипения.
  4. Добавьте натертый сыр и аккуратно помешивайте, пока сыр полностью не растворится. При этом можно добавить немного соли, перца и щепотку мускатного ореха для придания вкуса.
  5. Перед подачей полейте отварную брокколи сырным соусом.

Теперь ваше блюдо готово к употреблению! Наслаждайтесь вкусом и полезными свойствами этого сочетания!

Брокколи под Сырным соусом - Простые рецепты вкусных блюд
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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