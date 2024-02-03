Простой и лёгкий суп из брокколи: изумительный вкус и мегапольза

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Простой суп-пюре из брокколи идеален для худеющих

1:13
Еда

С этим диетическим супом-пюре вы получите минимум калорий. Он идеален для худеющих.

Простой суп-пюре из брокколи идеален для худеющих
Фото: flickr.com by jules is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

  • 500 г брокколи,
  • 160 г картошки,
  • 100 г моркови,
  • 80 г репчатого лука,
  • 1 зубчик чеснока,
  • 10 г сливочного масла,
  • 1 столовая ложка оливкового масла,
  • 2 щепотки мускатного ореха,
  • 0,8 литра бульона или воды,
  • приправа по вкусу.

Приготовление:

1. Мелко накрошите лук и чеснок, морковь нарежьте в форме маленьких полукругов. Всё спассеруйте в кастрюле, добавив два вида масла. Тушите пару минут.

2. Картошку нарежьте кубиками, брокколи отделите от соцветий. Положите к овощами картофель и ножки брокколи, залейте водой. После того, как жидкость закипит, варите десять минут.

3. Положите в суп соцветия капусты и варите ещё семь минут.

4. В суп положите мускатный орех, приправы. Превратите суп в пюре с помощью блендера.

Подать, украсив маленькими соцветиями и по желанию добавить бекон и сухарики.

Источник: menunedeli. ru

СУП-ПЮРЕ ИЗ БРОККОЛИ
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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