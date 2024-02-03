Простой и лёгкий суп из брокколи: изумительный вкус и мегапольза

Простой суп-пюре из брокколи идеален для худеющих

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

С этим диетическим супом-пюре вы получите минимум калорий. Он идеален для худеющих.

Фото: flickr.com by jules is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

500 г брокколи,

160 г картошки,

100 г моркови,

80 г репчатого лука,

1 зубчик чеснока,

10 г сливочного масла,

1 столовая ложка оливкового масла,

2 щепотки мускатного ореха,

0,8 литра бульона или воды,

приправа по вкусу.

Приготовление:

1. Мелко накрошите лук и чеснок, морковь нарежьте в форме маленьких полукругов. Всё спассеруйте в кастрюле, добавив два вида масла. Тушите пару минут.

2. Картошку нарежьте кубиками, брокколи отделите от соцветий. Положите к овощами картофель и ножки брокколи, залейте водой. После того, как жидкость закипит, варите десять минут.

3. Положите в суп соцветия капусты и варите ещё семь минут.

4. В суп положите мускатный орех, приправы. Превратите суп в пюре с помощью блендера.

Подать, украсив маленькими соцветиями и по желанию добавить бекон и сухарики.

Источник: menunedeli. ru