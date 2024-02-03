Простой и лёгкий суп из брокколи: изумительный вкус и мегапольза

С этим диетическим супом-пюре вы получите минимум калорий. Он идеален для худеющих.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Мелко накрошите лук и чеснок, морковь нарежьте в форме маленьких полукругов. Всё спассеруйте в кастрюле, добавив два вида масла. Тушите пару минут.
2. Картошку нарежьте кубиками, брокколи отделите от соцветий. Положите к овощами картофель и ножки брокколи, залейте водой. После того, как жидкость закипит, варите десять минут.
3. Положите в суп соцветия капусты и варите ещё семь минут.
4. В суп положите мускатный орех, приправы. Превратите суп в пюре с помощью блендера.
Подать, украсив маленькими соцветиями и по желанию добавить бекон и сухарики.
Источник: menunedeli. ru
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.