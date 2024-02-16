Румяные запечённые куриные бёдрышки: весь секрет в маринаде на кефире и соевом соусе

Пожарить куриные бёдрышки на гриле — это всегда прекрасный выбор! А чтобы курочка получилась румяной и поджаристой, нужно её как следует замариновать. Используя для этого смесь из кефира, соевого соуса и паприки по рекомендации сайта "Гастроном.ру", вы увидите, какими аппетитными получатся бёдрышки!
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Ингредиенты (на 4 порции):
4 куриных бёдрышка,
0,5 стакана кефира,
2 чайной ложки сладкой паприки,
2 столовой ложки соевого соуса,
1/4 чайной ложки красного молотого перца,
1/4 чайной ложки смеси перцев.
Приготовление
В миске смешайте 2 столовые ложки соевого соуса, полстакана кефира, четверть чайной ложки смеси перцев, четверть чайной ложки жгучего красного перца и 2 чайные ложки сладкой паприки.
Вымойте 4 куриных бёдрышка и положите их в маринад. Хорошо перемешайте, чтобы бёдрышки были покрыты маринадом со всех сторон.
Оставьте мариноваться куриные бёдрышки в холодильнике как минимум на 4 часа (или лучше на ночь).
Подготовьте гриль или решётку барбекю и разожгите огонь.
Выложите маринованные бёдрышки на гриль или решётку и жарьте до готовности. Время приготовления зависит от толщины мяса, но обычно занимает около 20-30 минут. Периодически переворачивайте их, чтобы они равномерно прожарились.
Когда куриные бёдрышки будут готовы, подайте их на листьях салата со свежими овощами или картофелем в любом виде.
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