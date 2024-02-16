Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Упражнения для восстановления сил
8 автомобилей с пробегом, которые страдают от коррозии кузова
Россия и ООН обсудят борьбу с терроризмом
Лучшие стойкие помады для губ
Эксперт по туризму Осауленко назвал главные рекомендации для посещения КНДР в 2024 году
От подбора места до флирта: как сделать первое свидание романтичным и запоминающимся
ЕКА предупредило о неконтролируемом падении старого спутника весом 2,5 тонны
Гастроэнтеролог Кудишина призывает россиян отказаться от энергетиков
У россиян, родившихся в 1990-х, чаще встречается ген стрессоустойчивости
Румяные запечённые куриные бёдрышки: весь секрет в маринаде на кефире и соевом соусе

Куриные бёдрышки в кефире: на гриле получаются с потрясающей румяной корочкой

1:36
Еда

Пожарить куриные бёдрышки на гриле — это всегда прекрасный выбор! А чтобы курочка получилась румяной и поджаристой, нужно её как следует замариновать. Используя для этого смесь из кефира, соевого соуса и паприки по рекомендации сайта "Гастроном.ру", вы увидите, какими аппетитными получатся  бёдрышки!

Куриные бёдрышки в кефире: на гриле получаются с потрясающей румяной корочкой
Фото: commons.wikimedia.org by BrokenSphere is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Ингредиенты (на 4 порции):

  • 4 куриных бёдрышка,
  • 0,5 стакана кефира,
  • 2 чайной ложки сладкой паприки,
  • 2 столовой ложки соевого соуса,
  • 1/4 чайной ложки красного молотого перца,
  • 1/4 чайной ложки смеси перцев.

Приготовление

  1. В миске смешайте 2 столовые ложки соевого соуса, полстакана кефира, четверть чайной ложки смеси перцев, четверть чайной ложки жгучего красного перца и 2 чайные ложки сладкой паприки.
  2. Вымойте 4 куриных бёдрышка и положите их в маринад. Хорошо перемешайте, чтобы бёдрышки были покрыты маринадом со всех сторон.
  3. Оставьте мариноваться куриные бёдрышки в холодильнике как минимум на 4 часа (или лучше на ночь).
  4. Подготовьте гриль или решётку барбекю и разожгите огонь.
  5. Выложите маринованные бёдрышки на гриль или решётку и жарьте до готовности. Время приготовления зависит от толщины мяса, но обычно занимает около 20-30 минут. Периодически переворачивайте их, чтобы они равномерно прожарились.
  6. Когда куриные бёдрышки будут готовы, подайте их на листьях салата со свежими овощами или картофелем в любом виде.
Куриные бедрышки, маринованные в кефире
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
TopCor: власти и элита Украины тайно эвакуирует семьи и ценности "подо Львов"

Украинские чиновники и элита тайно эвакуируют семьи на запад страны, руководству городов даны указания "собираться". Народ же останется "живым щитом"...

TopCor: началась тайная эвакуация чиновников и элиты Украины
Настоящий жюльен с куриной грудкой и шампиньонами: всегда беспроигрышное горячее
Проверенный рецепт жюльена: с куриной грудкой и шампиньонами, под сырной корочкой
Обрезаем правильно малину, чтобы улучшить урожайность кустов
На вашей клумбе будет настоящее облако из цветов: этот многолетник очарует яркими красками
В Авдеевке началось бегство ВСУ, армия РФ готовит атаки на Запорожье Дмитрий Плотников Руководство 3-й штурмовой бригады ВСУ сравнило Авдеевку с Бахмутом Любовь Степушова Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев
Это блюдо из непопулярного субпродукта мегаполезное: приготовьте и удивитесь вкусу
Рассказываем о пользе жасмина и о том, как его вырастить
С 4 кустов соберёте 12 кг помидоров: этот высокоурожайный сорт помидоров сажают ушлые дачники
С 4 кустов соберёте 12 кг помидоров: этот высокоурожайный сорт помидоров сажают ушлые дачники
Последние материалы
Эксперт по туризму Осауленко назвал главные рекомендации для посещения КНДР в 2024 году
От подбора места до флирта: как сделать первое свидание романтичным и запоминающимся
ЕКА предупредило о неконтролируемом падении старого спутника весом 2,5 тонны
Куриные бёдрышки в кефире: на гриле получаются с потрясающей румяной корочкой
Гастроэнтеролог Кудишина призывает россиян отказаться от энергетиков
У россиян, родившихся в 1990-х, чаще встречается ген стрессоустойчивости
Признаки поражения растений мучнистым червецом
Отключаемся от суеты: восемь идей, как провести ленивый день с максимальным комфортом
Домашние сыворотки для укрепления и роста ресниц: 3 рецепта для идеального взгляд
Биатлонисты из Норвегии одарили цветами шведских спортсменов после гонки на ЧМ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников