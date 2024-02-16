Румяные запечённые куриные бёдрышки: весь секрет в маринаде на кефире и соевом соусе

Куриные бёдрышки в кефире: на гриле получаются с потрясающей румяной корочкой

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Пожарить куриные бёдрышки на гриле — это всегда прекрасный выбор! А чтобы курочка получилась румяной и поджаристой, нужно её как следует замариновать. Используя для этого смесь из кефира, соевого соуса и паприки по рекомендации сайта "Гастроном.ру", вы увидите, какими аппетитными получатся бёдрышки!

Фото: commons.wikimedia.org by BrokenSphere is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Ингредиенты (на 4 порции):

4 куриных бёдрышка,

0,5 стакана кефира,

2 чайной ложки сладкой паприки,

2 столовой ложки соевого соуса,

1/4 чайной ложки красного молотого перца,

1/4 чайной ложки смеси перцев.

Приготовление

В миске смешайте 2 столовые ложки соевого соуса, полстакана кефира, четверть чайной ложки смеси перцев, четверть чайной ложки жгучего красного перца и 2 чайные ложки сладкой паприки. Вымойте 4 куриных бёдрышка и положите их в маринад. Хорошо перемешайте, чтобы бёдрышки были покрыты маринадом со всех сторон. Оставьте мариноваться куриные бёдрышки в холодильнике как минимум на 4 часа (или лучше на ночь). Подготовьте гриль или решётку барбекю и разожгите огонь. Выложите маринованные бёдрышки на гриль или решётку и жарьте до готовности. Время приготовления зависит от толщины мяса, но обычно занимает около 20-30 минут. Периодически переворачивайте их, чтобы они равномерно прожарились. Когда куриные бёдрышки будут готовы, подайте их на листьях салата со свежими овощами или картофелем в любом виде.