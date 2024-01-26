Сочные куриные бёдра в соусе: готовятся сами в сковороде, стоять у плиты не нужно

Нежные куриные бёдра в ароматном соусе, которые предлагает YouTube-канал "Рецепты от мамули", готовятся просто на сковороде, поэтому стоять у плиты не придётся. Курочка по этому рецепту получается изумительно вкусной!
Ингредиенты:
Приготовление
1. Куриные бёдра положите в миску, посолите, посыпьте приправой для курицы, толчёным чесноком, паприкой, молотым перцем. Добавьте майонез, и хорошо намажьте куски курицы полученной смесью и оставьте мариноваться.
2. Лук крупно нарежьте. На сковороду налейте немного растительного масла, сверху положите лук, на него — курицу. Можно налить ещё немного воды.
3. Поставьте курицу на средний огонь, накройте крышкой и оставьте тушиться на час-полтора. Всё это время крышку открывать не нужно, перемешивать ничего тоже не нужно.
Такую сочную курочку хорошо подавать с картошкой или макаронами.
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