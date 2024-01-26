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Сочные куриные бёдра в соусе: готовятся сами в сковороде, стоять у плиты не нужно

Ароматные куриные бёдра в соусе: просто тают во рту

Еда

Нежные куриные бёдра в ароматном соусе, которые предлагает YouTube-канал "Рецепты от мамули", готовятся просто на сковороде, поэтому стоять у плиты не придётся. Курочка по этому рецепту получается изумительно вкусной!

Ароматные куриные бёдра в соусе: просто тают во рту
Фото: commons.wikimedia.org by gran is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Ингредиенты:

  • 4 куриных бёдрышка;
  • 4 большие луковицы;
  • чеснок (толчёный свежий или сушёный);
  • 2-3 ст. л. майонеза;
  • 1 ч. л. приправы для курицы;
  • 1 ч. л. паприки;
  • соль, перец.

Приготовление

1. Куриные бёдра положите в миску, посолите, посыпьте приправой для курицы, толчёным чесноком, паприкой, молотым перцем. Добавьте майонез, и хорошо намажьте куски курицы полученной смесью и оставьте мариноваться.

2. Лук крупно нарежьте. На сковороду налейте немного растительного масла, сверху положите лук, на него — курицу. Можно налить ещё немного воды.

3. Поставьте курицу на средний огонь, накройте крышкой и оставьте тушиться на час-полтора. Всё это время крышку открывать не нужно, перемешивать ничего тоже не нужно.

Такую сочную курочку хорошо подавать с картошкой или макаронами.

Вкусная, ароматнейшая курочка в соусе. Личное время особо не потратите, на сковороде готовлю.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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