Сочные куриные бёдра в соусе: готовятся сами в сковороде, стоять у плиты не нужно

Нежные куриные бёдра в ароматном соусе, которые предлагает YouTube-канал "Рецепты от мамули", готовятся просто на сковороде, поэтому стоять у плиты не придётся. Курочка по этому рецепту получается изумительно вкусной!

Фото: commons.wikimedia.org by gran is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported