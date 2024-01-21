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Куриные голени в чесночно-медовом соусе покорят вас восхитительным ароматом

Куриные голени в чесночно-медовом соусе: сочные и невероятно ароматные

1:34
Еда

От вкусной и нежной курочки ещё никто никогда не отказывался! Приготовьте куриные голени по рекомендации YouTube-канала "Всегда вкусно!" в чесночно-медовом соусе. Они получаются очень аппетитными, и отлично идёт с картофелем, рисом или овощами на гарнир.

Куриные голени в чесночно-медовом соусе: сочные и невероятно ароматные
Фото: commons.wikimedia.org by Diana is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

  • 1 кг куриных голеней;
  • 150 г кетчупа;
  • 5 зубчиков чеснока;
  • 200 мл мёда;
  • 2 ст. л. растительного масла;
  • 60 мл соевого соуса;
  • 30 г сливочного масла;
  • зелень петрушки;
  • 1 ст. л. семян кунжута.

Приготовление

1. На сковороде нагрейте растительное масло, и на среднем огне обжарьте на нём куриные голени в течение 2-3 минут с каждой стороны до золотистого цвета, предварительно посолив и поперчив. Переложите обжаренную курицу в миску.

2. Выключите огонь, и в сковороду, в которой жарилась курица, добавьте кетчуп, мёд, соевый соус, сливочное масло, пропущенный через пресс чеснок. Хорошо перемешайте все ингредиенты соуса и прогрейте его на слабом огне в течение 1 минуты.

3. Положите куриные ножки обратно в сковороду, каждую из них как следует полейте соусом.

4. Поставьте сковороду с голенями в соусе в духовку и запекайте 18-10 минут при температуре 180 градусов.

5. После запекания при подаче посыпьте запечённые голени рубленой зеленью петрушки и кунжутом.

 

Куриные голени или ножки, называйте как хотите, главное, это очень вкусно! Рецепт от Всегда Вкусно!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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