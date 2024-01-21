Куриные голени в чесночно-медовом соусе покорят вас восхитительным ароматом

От вкусной и нежной курочки ещё никто никогда не отказывался! Приготовьте куриные голени по рекомендации YouTube-канала "Всегда вкусно!" в чесночно-медовом соусе. Они получаются очень аппетитными, и отлично идёт с картофелем, рисом или овощами на гарнир.
Ингредиенты:
Приготовление
1. На сковороде нагрейте растительное масло, и на среднем огне обжарьте на нём куриные голени в течение 2-3 минут с каждой стороны до золотистого цвета, предварительно посолив и поперчив. Переложите обжаренную курицу в миску.
2. Выключите огонь, и в сковороду, в которой жарилась курица, добавьте кетчуп, мёд, соевый соус, сливочное масло, пропущенный через пресс чеснок. Хорошо перемешайте все ингредиенты соуса и прогрейте его на слабом огне в течение 1 минуты.
3. Положите куриные ножки обратно в сковороду, каждую из них как следует полейте соусом.
4. Поставьте сковороду с голенями в соусе в духовку и запекайте 18-10 минут при температуре 180 градусов.
5. После запекания при подаче посыпьте запечённые голени рубленой зеленью петрушки и кунжутом.
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