Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Baza: в Москве избит актёр и модель Андрей Пакалов
Министерство цифрового развития заявило о росте числа кибер-атак
Как сделать кошачью жизнь лучше: советы для владельцев
Юрист предупредила о рисках аренды квартиры без договора найма
Латвия начинает отбирать автомобили с номерами РФ и передавать их Украине
Врач Черемушкин дал свой прогноз по сроку появления вакцины от рака
Как ухаживать за кожей во время аллергии: объясняет косметолог
Путин указал на "наших людей" в руководстве Америке
Прибалтика строит бункеры для защиты от России
Домашнее песочное печенье в виде сердечек можно приготовить не только на День святого Валентина

Песочное печенье с повидлом: с выпечкой справятся даже начинающие кулинары

2:12
Еда

Удивите и порадуйте близких вкусным домашним десертом — съедобной валентинкой в виде печенья с повидлом. Это прекрасное печенье ручной работы от сайта TutKnow.ru легко приготовить, оно станет идеальным презентом, чтобы поздравить ваших близких с любым праздником. Вы можете использовать любую начинку, и с этим блюдом справится практически каждый.

Песочное печенье с повидлом: с выпечкой справятся даже начинающие кулинары
Фото: flickr.com by Debs (ò‿ó)♪ is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

— 100 г сливочного масла,

— 1 яйцо,

— 250 г муки,

— 100 г сахара,

— 60 г густого клубничного повидла,

— цедра 1 лимона.

Приготовление:

  1. Мягкое сливочное масло поместите в миску, добавьте сахар и вилкой разотрите до получения однородной кремовой массы.
  2. Добавьте яйцо в миску с маслом и сахаром, перемешайте массу до однородности.
  3. Добавьте мелко натёртую цедру лимона и всыпьте муку. Замешайте руками гладкое и эластичное тесто.
  4. Сформируйте тесто в шар и заверните его в полиэтиленовую пленку. Отправьте в холодильник на полчаса для охлаждения.
  5. После охлаждения тесто разделите на две части. Раскатайте одну часть теста между двумя листами пергамента для выпечки и вырежьте формочкой в виде сердца. Переложите полученные заготовки на противень, не снимая с бумаги, и отправьте в разогретую до 180°С духовку на 12 минут.
  6. Раскатайте вторую часть теста также на пергаменте и вырежьте формочкой в виде сердца, но сделайте небольшое отверстие в виде сердца в середине каждого печенья с помощью формочки меньшего размера. Количество печений должно соответствовать количеству, которое вы готовите. Выпекайте их в разогретой духовке при 180°С в течение 10 минут.
  7. После полного остывания целых печений смажьте их повидлом. Если повидло слишком жидкое, можно загустить его крахмалом, чтобы не стекало.
  8. Сложите половинки печенья вместе, чтобы получить полноценное печенье из двух частей. Добавьте немного повидла в отверстие в сердце.

Готово! У вас теперь есть вкусное песочное печенье с повидлом для самых близких.

НУЖНА ТОЛЬКО ЛОЖКА! ❤ ПЕЧЕНЬЕ "ВАЛЕНТИНКИ" МИНИМУМ Продуктов! ПРОСТЕЙШИЙ РЕЦЕПТ в ПРАЗДНИК и в БУДНИ
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Тайны под льдом: обнаружение древнего поселения в Антарктиде вызывает волнение научного мира

Исследователь огласил захватывающую находку: обнаружение древнего города в Антарктиде.

Археолог обнаружил в Антарктиде оттаивающий древний город
Как успешно вырастить крыжовник и получать хорошие урожаи
Рассказываем, как ухаживать за крыжовником, чтобы радовал долгие годы
Идеальные огурцы для засолки: этот сорт компактный, вкусный и хрустящий
Сводка с фронта: в Авдеевке бывшие "азовцы"* позорно отступили, на очереди штурм Часов Яра
В Авдеевке ВСУ бросают позиции, из Крынок выходят украинские войска Дмитрий Плотников Фермеры шести стран ЕС согласовали антиукраинские протесты Любовь Степушова Дворцы падали, шляпы никогда. Немного о моде на головные уборы с давних времён Сергей Лебедев
Одно из самых ценных и полезных растений, которое радует орехами
Главный советский космодром построили в Байконуре, потому что там степь широкая
Пять декоративных растений, которые сделают участок оригинальным
Пять декоративных растений, которые сделают участок оригинальным
Последние материалы
NI: многие государства сблизятся с Россией в случае выхода США из НАТО
Более тысячи экс-сотрудников "Вагнера" перешли в отряд спецназа "Ахмат"
Специалист по недвижимости Журавлёв раскритиковал программы ипотеки без первоначального взноса
Один из руководителей "Офицеров России" посмертно удостоен звания Героя России
Bloomberg: в случае победы на выборах Трамп вынудит Киев к переговорам с Москвой
Пилот "Феррари" Сайнс заявил, что готов помочь напарнику Леклеру в борьбе за титул в сезоне-2024
Генеральный секретарь НАТО заявил о последствиях отсутствия помощи Киеву от США
Офтальмолог Боша заявила, что использование капель для глаз вызовет отек роговицы
Ливанский политик Джебран Басиль рассказал об отношениях Ливана и России
TopCor: началась тайная эвакуация чиновников и элиты Украины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников