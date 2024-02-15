Домашнее песочное печенье в виде сердечек можно приготовить не только на День святого Валентина

Удивите и порадуйте близких вкусным домашним десертом — съедобной валентинкой в виде печенья с повидлом. Это прекрасное печенье ручной работы от сайта TutKnow.ru легко приготовить, оно станет идеальным презентом, чтобы поздравить ваших близких с любым праздником. Вы можете использовать любую начинку, и с этим блюдом справится практически каждый.
Фото: flickr.com by Debs (ò‿ó)♪ is licensed under CC BY 2.0.
Ингредиенты:
— 100 г сливочного масла,
— 1 яйцо,
— 250 г муки,
— 100 г сахара,
— 60 г густого клубничного повидла,
— цедра 1 лимона.
Приготовление:
Мягкое сливочное масло поместите в миску, добавьте сахар и вилкой разотрите до получения однородной кремовой массы.
Добавьте яйцо в миску с маслом и сахаром, перемешайте массу до однородности.
Добавьте мелко натёртую цедру лимона и всыпьте муку. Замешайте руками гладкое и эластичное тесто.
Сформируйте тесто в шар и заверните его в полиэтиленовую пленку. Отправьте в холодильник на полчаса для охлаждения.
После охлаждения тесто разделите на две части. Раскатайте одну часть теста между двумя листами пергамента для выпечки и вырежьте формочкой в виде сердца. Переложите полученные заготовки на противень, не снимая с бумаги, и отправьте в разогретую до 180°С духовку на 12 минут.
Раскатайте вторую часть теста также на пергаменте и вырежьте формочкой в виде сердца, но сделайте небольшое отверстие в виде сердца в середине каждого печенья с помощью формочки меньшего размера. Количество печений должно соответствовать количеству, которое вы готовите. Выпекайте их в разогретой духовке при 180°С в течение 10 минут.
После полного остывания целых печений смажьте их повидлом. Если повидло слишком жидкое, можно загустить его крахмалом, чтобы не стекало.
Сложите половинки печенья вместе, чтобы получить полноценное печенье из двух частей. Добавьте немного повидла в отверстие в сердце.
Готово! У вас теперь есть вкусное песочное печенье с повидлом для самых близких.
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