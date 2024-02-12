Аппетитные куриные ёжики в сливочном соусе получаются нежными — просто тают во рту

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Куриные ёжики в сливочном соусе для детей и взрослых

1:04
Еда

Приготовьте эти куриные ёжики в сливочном соусе. Простое и вкусное блюдо. Рецепт опубликовал Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".

Куриные ёжики в сливочном соусе для детей и взрослых
Фото: Own work by Biser Todorov is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты:

  • 700 г куриного филе,
  • 1 луковица,
  • 3 столовые ложки риса,
  • соль и перец по вкусу.

Для соуса:

  • 100 г сметаны,
  • 1 стакан воды, 
  • 1 столовая ложка муки,
  • соль, перец - по вкусу.

Приготовление:

1. Рис отварите с добавлением в воды соли.

2. Мясо измельчите в чаше блендера. То же самое сделайте с луком. 

3. В миске объедините фарш с луком, солью, перцем, яйцом, рисом. Сформируйте ёжики. 

4. Для соуса соедините сметану с водой, мукой, солью, перцем. 

5. В форму для выпечки выложите ёжики. Залейте соусом. Сверху посыпьте мелко натёртым сыром и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут. 

Очень вкусные тефтели в сливочном соусе
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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