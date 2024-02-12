Аппетитные куриные ёжики в сливочном соусе получаются нежными — просто тают во рту

Куриные ёжики в сливочном соусе для детей и взрослых

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте эти куриные ёжики в сливочном соусе. Простое и вкусное блюдо. Рецепт опубликовал Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".

Фото: Own work by Biser Todorov is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты:

700 г куриного филе,

1 луковица,

3 столовые ложки риса,

соль и перец по вкусу.

Для соуса:

100 г сметаны,

1 стакан воды,

1 столовая ложка муки,

соль, перец - по вкусу.

Приготовление:

1. Рис отварите с добавлением в воды соли.

2. Мясо измельчите в чаше блендера. То же самое сделайте с луком.

3. В миске объедините фарш с луком, солью, перцем, яйцом, рисом. Сформируйте ёжики.

4. Для соуса соедините сметану с водой, мукой, солью, перцем.

5. В форму для выпечки выложите ёжики. Залейте соусом. Сверху посыпьте мелко натёртым сыром и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут.