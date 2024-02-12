Аппетитные куриные ёжики в сливочном соусе получаются нежными — просто тают во рту

Приготовьте эти куриные ёжики в сливочном соусе. Простое и вкусное блюдо. Рецепт опубликовал Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".
Ингредиенты:
Для соуса:
Приготовление:
1. Рис отварите с добавлением в воды соли.
2. Мясо измельчите в чаше блендера. То же самое сделайте с луком.
3. В миске объедините фарш с луком, солью, перцем, яйцом, рисом. Сформируйте ёжики.
4. Для соуса соедините сметану с водой, мукой, солью, перцем.
5. В форму для выпечки выложите ёжики. Залейте соусом. Сверху посыпьте мелко натёртым сыром и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут.
Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.