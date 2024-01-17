Сочный и простой апельсиновый кекс от шеф-повара съедается до последней крошки: просто восторг

Насладитесь восхитительным апельсиновым кексом — отличным выбором для новогодних праздников. Кроме того, это простой десерт для повседневного меню. Рецепт опубликовала группа В Контакте "Шеф Дмитрий | Рецепты".
Подготовьте один апельсин, 100 г сахара, 100 г сливочного масла, два яйца, половину чайной ложки соли, 70 г сметаны, 20 г манной крупы, 150 г муки, чайную ложку разрыхлителя. Для глазури вам понадобятся 120 г сахарной пудры, 2 столовые ложки апельсинового сока, финики и инжир для подачи.
Процесс приготовления
Снимите цедру от апельсина, положите в миску сахар, щепотку соли, размягчённое масло и всё взбейте миксером до пышности. Постепенно добавляйте яйца.
Соедините смесь со сметаной и манкой. Всё размешайте в течение десяти секунд. Далее положите муку и разрыхлитель.
Смазанную маслом форму размером (25х11х7см) присыпьте мукой.
Вылейте тесто. В течение 40 минут выпекайте при 180 градусах.
Как только блюдо вынете из духовки, залейте горячим соком апельсина и дайте пропитаться.
Полейте сверху глазурью. Финики и инжир можно использовать для подачи.
Картофельные очистки и зола выступают прекрасным удобрением для картофеля.