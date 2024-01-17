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Сочный и простой апельсиновый кекс от шеф-повара съедается до последней крошки: просто восторг

Аппетитный кекс с апельсиновой цедрой вызовет восторг

1:21
Еда

Насладитесь восхитительным апельсиновым кексом — отличным выбором для новогодних праздников. Кроме того, это простой десерт для повседневного меню. Рецепт опубликовала группа В Контакте "Шеф Дмитрий | Рецепты". 

Аппетитный кекс с апельсиновой цедрой вызовет восторг
Фото: Own work by Dvortygirl is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license

Подготовьте один апельсин, 100 г сахара, 100 г сливочного масла, два яйца, половину чайной ложки соли, 70 г сметаны, 20 г манной крупы, 150 г муки, чайную ложку разрыхлителя. Для глазури вам понадобятся 120 г сахарной пудры, 2 столовые ложки апельсинового сока, финики и инжир для подачи.

Процесс приготовления

Снимите цедру от апельсина, положите в миску сахар, щепотку соли, размягчённое масло и всё взбейте миксером до пышности. Постепенно добавляйте яйца.

Соедините смесь со сметаной и манкой. Всё размешайте в течение десяти секунд. Далее положите муку и разрыхлитель.

Смазанную маслом форму размером (25х11х7см) присыпьте мукой.

Вылейте тесто. В течение 40 минут выпекайте при 180 градусах.

Как только блюдо вынете из духовки, залейте горячим соком апельсина и дайте пропитаться.

Полейте сверху глазурью. Финики и инжир можно использовать для подачи.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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