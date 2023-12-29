Вкуснейший новогодний салат с помидорами, кукурузой и сыром

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат с помидорами, кукурузой и сыром понравится вашим гостям и станет изюминкой меню новогоднего застолья.

Фото: https://unsplash.com/photos/KRGFXJWIo2Y archive copy by Isidor Emanuel iemanuel

Приготовьте новогодний салат с помидорами, кукурузой и сыром.

Ингредиенты: около 30 помидоров черри; 2 банки вареной кукурузы; пучок редиса; 200 г сыра гауда; 4 ломтика нарезанного хлеба без корочки; 4 столовые ложки майонеза; сок половины лимона; соль; перец.

Как приготовить салат из помидоров и кукурузы. Моем и нарезаем помидоры и редис небольшими кусочками и отдельно приправляем небольшим количеством соли и масла (не переусердствуйте, потому что майонез мы добавим позже).

Сыр гауда натираем на тёрке. Хлеб нарезаем кубиками. Смешайте майонез с лимонным соком и щепоткой перца. Готовим отдельные бокалы или рюмочки или большую салатницу, выкладывая сначала помидоры, затем майонез, затем кукурузу, редис, сыр и сверху кубики хлеба.

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