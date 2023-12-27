Порадуйте своих родных и друзей вкусным салатом с креветками в новогоднюю ночь.
Новогодний салат с креветками домашнего приготовления, станет настоящим украшением не только новогоднего застолья, но и любого другого торжества.
Салат очень сытный и вкусный, понравится всем любителям необычных салатов и морепродуктов. Приготовьте этот салат для себя, своих близких и гостей, все будут в восторге!
Ингредиенты:
креветки (отварные) – 300 г
куриные яйца – 2 шт.
морковь (отварная) – 1 шт.
картофель (отварной) – 3 шт.
огурец – 150 г
йогурт – 150 г
горчица (зернистая) – 1 ч.л.
Картофель и яйца нарезать кубиками. Нарезаем огурец и морковь и добавляем к картофелю с яйцами. Креветки очистите от кожуры и добавьте в салат. Готовим йогуртово-горчичный соус. Полученным соусом заправляем салат и хорошо перемешиваем. Выложите салат на тарелку.
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