Вкуснейший салат с креветками станет изюминкой вашего новогоднего стола

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Порадуйте своих родных и друзей вкусным салатом с креветками в новогоднюю ночь.

Фото: originally posted to Flickr as shrimps cream salad by yomi yomi

Новогодний салат с креветками домашнего приготовления, станет настоящим украшением не только новогоднего застолья, но и любого другого торжества.

Салат очень сытный и вкусный, понравится всем любителям необычных салатов и морепродуктов. Приготовьте этот салат для себя, своих близких и гостей, все будут в восторге!

Ингредиенты:

креветки (отварные) – 300 г

куриные яйца – 2 шт.

морковь (отварная) – 1 шт.

картофель (отварной) – 3 шт.

огурец – 150 г

йогурт – 150 г

горчица (зернистая) – 1 ч.л.

Картофель и яйца нарезать кубиками. Нарезаем огурец и морковь и добавляем к картофелю с яйцами. Креветки очистите от кожуры и добавьте в салат. Готовим йогуртово-горчичный соус. Полученным соусом заправляем салат и хорошо перемешиваем. Выложите салат на тарелку.

Ранее приводился рецепт салата с креветками без майонеза.