Салат с крупными креветками — простое полезное блюдо для новогоднего стола. Рецептом поделился сайт food.ru.
Ингредиенты:
Приготовление:
Помойте и просушите листья салата, помидоры и зелёный лук. Подготовьте болгарский перец, освободив его от семян и сердцевины.
1. Доведите воду до кипения в кастрюле, добавьте соль и варите креветки в течение 5-6 минут. Охладите и очистите креветки.
2. Нарежьте салат, лук, помидоры, болгарский перец и креветки. Смешайте их в миске.
3. Разложите смесь по креманкам.
4. В другой миске смешайте йогурт, сметану, тростниковый сахар, черный перец и соль. Взбейте соус венчиком до однородной консистенции.
5. Заправьте салат получившимся соусом. Добавьте по две целые креветки на каждую порцию.
6. Для украшения блюда используйте дольки лайма.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.