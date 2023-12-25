Салат с креветками без майонеза украсит новогодний стол

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат с крупными креветками — простое полезное блюдо для новогоднего стола. Рецептом поделился сайт food.ru.

Фото: "Новый год 2012" by vladislav.bezrukov is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

Королевские креветки 200 г.

Помидор 120 г.

Зелёный лук 1 перо = 5 г.

Салатные листья (2 листа = 16 г).

Болгарский перец 80 г.

Йогурт натуральный 2 ст. л. = 30 г.

Сметана 15% жирности 1 ст. л. = 25 г.

Тростниковый сахар 0.5 ч. л. = 4 г.

Морская соль 0.5 ч. л. = 3.5 г.

Чёрный перец молотый 0.5 г

Лайм 20 г.

Приготовление:

Помойте и просушите листья салата, помидоры и зелёный лук. Подготовьте болгарский перец, освободив его от семян и сердцевины.

1. Доведите воду до кипения в кастрюле, добавьте соль и варите креветки в течение 5-6 минут. Охладите и очистите креветки.

2. Нарежьте салат, лук, помидоры, болгарский перец и креветки. Смешайте их в миске.

3. Разложите смесь по креманкам.

4. В другой миске смешайте йогурт, сметану, тростниковый сахар, черный перец и соль. Взбейте соус венчиком до однородной консистенции.

5. Заправьте салат получившимся соусом. Добавьте по две целые креветки на каждую порцию.

6. Для украшения блюда используйте дольки лайма.