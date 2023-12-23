Невероятно вкусный цаплёнок с чесночным маслом станет украшением вашего новогоднего стола.
Новогодний цыпленок с чесночным маслом "Пальчики оближешь".
Для приготовления сочного рождественского цыпленка попробуйте использовать чесночное масло.
Смажьте курицу чесночным маслом в течение последних 15 минут приготовления и продолжайте поливать каждые несколько минут, пока курица не будет готова.
Чесночное масло придаст курице пикантный маслянистый вкус.
Чтобы приготовить чесночное масло для рождественского цыплёнка, растопите сливочное масло в маленькой кастрюле и добавьте измельчённый чеснок.
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