Цыпленок "Пальчики оближешь" с чесночным маслом для новогоднего стола

0:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Невероятно вкусный цаплёнок с чесночным маслом станет украшением вашего новогоднего стола.

Фото: Pixabay archive copy by public domain pictures

Новогодний цыпленок с чесночным маслом "Пальчики оближешь".

Для приготовления сочного рождественского цыпленка попробуйте использовать чесночное масло.

Смажьте курицу чесночным маслом в течение последних 15 минут приготовления и продолжайте поливать каждые несколько минут, пока курица не будет готова.

Чесночное масло придаст курице пикантный маслянистый вкус.

Чтобы приготовить чесночное масло для рождественского цыплёнка, растопите сливочное масло в маленькой кастрюле и добавьте измельчённый чеснок.

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